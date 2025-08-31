Punta Arenas,
31 de agosto de 2025

MÉDICOS VETERINARIOS BAJO “FUEGO DIGITAL”

Columna de opinión. ​

image

Felipe Moya Tejos, presidente Consejo Regional de Magallanes del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Todos hemos sido testigo de una u otra forma del crecimiento del debate público en redes sociales. Estas plataformas han sido un espacio fundamental para que gente común pueda tener una oportunidad de dar a conocer una problemática, noticia a la comunidad, etc.  Sin embargo, también es el espacio perfecto para expresar enojo, odio, descalificaciones y, en no pocas ocasiones, agresiones a profesionales de diversas áreas. Lamentablemente, la medicina veterinaria no ha estado ajena a esta realidad, que es cada vez más popular en nuestra Región de Magallanes.

Ya en el año 2022, a través de un estudio laboral de Colmevet, se indicó que un 30% de los médicos veterinarios consultados reconocía haber sufrido “funas” en redes sociales y el 57% reconocía haber sido agredido verbalmente por un cliente/tutor. Hoy desconozco el porcentaje al 2025, pero creería que esto crece exponencialmente.

Es válido que los tutores/clientes o la ciudadanía puedan tener diferencias de opinión, plantear dudas y/o cuestionamientos a nuestra labor. Eso, sin dudas, enriquece el diálogo y nos ayuda a crecer como profesionales y como sociedad médica, pero esas diferencias deben expresarse desde el respeto y a través de los canales oficiales o incluso en instancias legales, pero no a través de redes sociales donde atacan bajo ningún criterio a profesionales que han invertido tiempo y dinero para ayudar a sus mascotas, colegas que han dejado de lado compromisos familiares para poder capacitarse. A menudo vemos incluso divulgación de información falsa y que la comunidad replica sin siquiera darse un tiempo en investigar o tratar de esclarecer lo sucedido.

Son muchas las veces que, por no caer en el juego de los “dime y diretes”, los profesionales no dan la versión de los hechos y quedan sin poder defenderse ante esta “comunidad   castigadora de redes sociales”, pero toda situación tiene dos versiones.

Quienes trabajamos en esta profesión sabemos lo que significa dedicar nuestra vida al cuidado de los animales, a la salud pública y al bienestar de la comunidad, por eso duele cuando el esfuerzo y entrega diaria se ven empañados por ataques injustos o comentarios ofensivos que son mezcla de desconocimiento, emociones intensas y percepción social detrás de un teclado.  

Es por esto, que hago un llamado a la comunidad a valorar el rol de las y los médicos veterinarios, a mantener un diálogo respetuoso y responsable, tanto en redes sociales como en persona.

Como Consejo Regional de Magallanes de Colmevet, a mis colegas que han sido víctimas de estos ataques digitales les reitero nuestro compromiso de acompañarlos, guiarlos y respaldarlos frente a este tipo de situaciones que vulneran su dignidad profesional.

La medicina veterinaria es un puente entre las personas, los animales y el medioambiente. Cuidemos este puente con respeto, porque solo así podremos seguir avanzando en salud, bienestar y confianza.


VETERINARIO MUNICIPAL LLAMA A CONDUCIR CON PRECAUCIÓN TRAS ACCIDENTE CON CABALLOS EN AVENIDA FREI DURANTE EL FIN DE SEMANA

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

Leer Más

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


EL PRIMER INVERNADERO DE METALCOM "ECHA RAÍCES" EN TIERRA DEL FUEGO

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DIERON VIDA AL CONGRESO REGIONAL EXPLORA 2025 EN VALPARAÍSO

ATAQUE A CARNICERÍA Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD MOVILIZARON A SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

