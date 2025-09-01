JUAN SRDANOVIC ARCOS, CANDIDATO A DIPUTADO POR MAGALLANES: “NO ES JUSTO QUE PUERTO WILLIAMS SIGA ESPERANDO”

​El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos, cuestionó ​la decisión del Gobierno de aplazar hasta el año 2031 la finalización de la Ruta Vicuña–Yendegaia, conexión terrestre clave para Puerto Williams y toda Tierra del Fuego.

​

​“Cuando asumió el gobierno del magallánico Gabriel Boric, esperábamos que se le iba a dar la prioridad que merecía Puerto

​Williams y su integración. Lamentablemente, lo que vimos fue distinto: ​se multiplicaron los gastos innecesarios en eventos y fundaciones y, al ​mismo tiempo, se contrató a más de 100.000 funcionarios públicos y se crearon nuevos cargos, pero no vemos un aumento real y serio del ​presupuesto destinado a la obra de Yendegaia”, señaló Srdanovic.

​

​El candidato agregó que el proyecto, iniciado hace más de tres décadas y con un 68% de avance a la fecha, no puede seguir dependiendo

​de anuncios y postergaciones: “Hoy se nos dice que la carretera ​estará lista recién en 2031, seis años más tarde de lo comprometido.

​Eso significa que la ciudad más austral del mundo y, al mismo tiempo, ​la más aislada de Chile, seguirá esperando su conectividad terrestre.

​Es una falta de visión y de voluntad política”.

​

​SE LIMITA LA PROYECCIÓN DE LA REGIÓN



​Srdanovic subrayó que el aislamiento no sólo afecta a los habitantes de Puerto Williams, sino que limita la proyección de la región en

​ámbitos estratégicos como el turismo, la soberanía y el desarrollo ​logístico. “La conectividad austral es una deuda histórica.

​Magallanes no necesita más promesas, necesita hechos concretos. Si el ​Estado chileno fue capaz de sostener la construcción de carreteras en ​zonas extremas como Aysén, también puede cumplir con Tierra del Fuego y Navarino”.

​

​El ex gobernador de Puerto Williams señaló que “hoy día más que nunca es necesario que haya una voluntad real del gobierno de financiar

​con la prioridad que se merece esta obra, el aumento del presupuesto ​podría, por ejemplo, permitir que se pudiera trabajar en doble turno,

​evitando de esa forma, las detenciones que se originan al momento de ​existir los días de descanso del personal. Todos hemos sido testigos

​del trabajo titánico que ha realizado el ejército de Chile, pero esta ​obra podría ir más rápido, si el presupuesto que se le asigna al

​ejército para la concreción de este camino fuera el adecuado”.



​Finalmente, el candidato a diputado Sdranovic Arcos reiteró que “su ​compromiso como futuro parlamentario será exigir que los recursos se

​destinen de manera prioritaria a las obras que integran al país con ​Chile, y que se deje atrás la práctica de aplazar indefinidamente

​proyectos fundamentales para la región​

