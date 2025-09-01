Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

​La ciudad de Punta Arenas se prepara para un importante impulso en materia económica y de servicios con la próxima apertura de un nuevo centro comercial que promete transformar la experiencia de compras, gastronomía y entretenimiento en la región.

El proyecto, que lleva adelante el Grupo VivoCorp, se denominará Vivo Mall y Outlet y estará emplazado en el sector sur de la ciudad, dentro del actual recinto del supermercado Unimarc Sur. La elección de este punto estratégico busca aprovechar la afluencia de público que ya se concentra en la zona, sumando una propuesta comercial más amplia y variada.

Aunque todavía no se dio a conocer de manera oficial el listado completo de tiendas y marcas, fuentes vinculadas al desarrollo confirmaron que importantes cadenas nacionales e internacionales se instalarán en el nuevo espacio. Entre las primeras en anunciarse figuran Smart Fit, una de las redes de gimnasios más grandes de Latinoamérica, y Subway, reconocida cadena de comida rápida.

La llegada de estas marcas busca captar un público diverso: desde quienes practican actividad física de manera habitual hasta familias y jóvenes en busca de opciones de entretenimiento y gastronomía.

El Vivo Mall y Outlet de Punta Arenas se suma a la red de centros comerciales que la compañía mantiene en distintas regiones de Chile, consolidando así la presencia de VivoCorp en el mercado. En los próximos meses se espera que se revelen más detalles sobre la fecha de inauguración y el listado completo de locatarios que darán vida a este nuevo espacio.

Fuente: www.minutofueguino.com.ar


Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

Leer Más

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

MUESTRA MUNICIPAL DE PATINAJE ARTÍSTICO CONGREGÓ A MÁS DE MIL PERSONAS

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DIERON VIDA AL CONGRESO REGIONAL EXPLORA 2025 EN VALPARAÍSO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BÁRBARA HERNÁNDEZ BUSCARÁ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES SU CUARTO RÉCORD GUINNESS

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas