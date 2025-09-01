PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

El proyecto, que lleva adelante el Grupo VivoCorp, se denominará Vivo Mall y Outlet y estará emplazado en el sector sur de la ciudad, dentro del actual recinto del supermercado Unimarc Sur. La elección de este punto estratégico busca aprovechar la afluencia de público que ya se concentra en la zona, sumando una propuesta comercial más amplia y variada.

Aunque todavía no se dio a conocer de manera oficial el listado completo de tiendas y marcas, fuentes vinculadas al desarrollo confirmaron que importantes cadenas nacionales e internacionales se instalarán en el nuevo espacio. Entre las primeras en anunciarse figuran Smart Fit, una de las redes de gimnasios más grandes de Latinoamérica, y Subway, reconocida cadena de comida rápida.

La llegada de estas marcas busca captar un público diverso: desde quienes practican actividad física de manera habitual hasta familias y jóvenes en busca de opciones de entretenimiento y gastronomía.

El Vivo Mall y Outlet de Punta Arenas se suma a la red de centros comerciales que la compañía mantiene en distintas regiones de Chile, consolidando así la presencia de VivoCorp en el mercado. En los próximos meses se espera que se revelen más detalles sobre la fecha de inauguración y el listado completo de locatarios que darán vida a este nuevo espacio.

Fuente: www.minutofueguino.com.ar



​

