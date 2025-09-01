MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ $10 MILLONES EN PREMIOS A GANADORES DEL CARNAVAL

Con la entrega de $10 millones en premios, la Municipalidad de Punta Arenas cerró esta mañana la edición 2025 del Carnaval de Invierno, en una ceremonia realizada en la Sala de Concejo "Carlos González Yaksic". La instancia reconoció a 16 agrupaciones que destacaron en diferentes categorías por su creatividad, compromiso y puesta en escena.

Los premios fueron entregados a través de cheques, distribuidos entre seis categorías: Carro A, Carro B, Comparsa, Murga, Batucada y Disfraz.

"Sabemos que esto es, finalmente, un estímulo, porque el esfuerzo que pusieron, el talento y el cariño que entregaron no tienen precio", subrayó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además agregó: "Los verdaderos protagonistas de este carnaval y sus dos noches son justamente las diferentes comparsas, grupos, disfraces, las batucadas y los carros".

Jacqueline Fajardo, presidenta de la Agrupación Kilómetro 100 Sentimiento Campero, valoró la instancia como una forma de preservar las tradiciones rurales: "Nosotros queremos que la gente del campo no se pierda. Es un trabajo de casi 100 personas, entre niños y adultos. Más que el premio, lo que nos enorgullece es haber mostrado que todavía hay gente del campo que mantiene vivas las tradiciones".

Por su parte, Carlos Vidal, representante de ASMAR, señaló que para la institución es fundamental aportar cada año al carnaval: "Nos vamos muy contentos y agradecidos. Este reconocimiento es reflejo del compromiso de nuestros equipos y del cariño con que participamos para la comunidad de Punta Arenas".

El encargado de eventos del municipio, Javier Biskupovic, explicó que con esta ceremonia se da término oficial al proceso 2025 del carnaval y confirmó que ya se está trabajando en la edición 2026, la cual conmemorará los 30 años del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. "Será una fecha simbólica y queremos que esté a la altura de lo que representa esta tradición para la ciudad. Este año recibimos agrupaciones de otras regiones del país, y esperamos que el próximo también podamos contar con participación de la Patagonia argentina y otros puntos de Chile", indicó.

Finalmente, el jefe comunal invitó a los colegios y empresas locales a sumarse a la celebración, y también instó a las agrupaciones y otras organizaciones a participar en la versión número 30 del próximo año.

Listado de Ganadores – Carnaval de Invierno 2025

Categoría: Carro A

ASMAR Magallanes – Primer lugar – $1.000.000

ENAP Magallanes – Segundo lugar – Sin monto

Categoría: Carro B

Tambores Akatún Da Bahía – Primer lugar – $2.500.000

CEVAS – Segundo lugar – $1.000.000

Categoría: Comparsa

ASMAR Magallanes – Primer lugar – $1.000.000

ENAP Magallanes – Segundo lugar – Sin premio

Agrupación KM 100 Sentimiento Campero – Tercer lugar – $200.000

Categoría: Murga

Agrupación Pacientes Oncológicos – Primer lugar – $1.000.000

Murga Salesiana – Segundo lugar – $500.000

Municipalidad de San Gregorio – Tercer lugar – $200.000

Categoría: Batucada

Batucada Blocco Acavaxi – Primer lugar – $1.000.000

Tambores Akatún Da Bahía – Segundo lugar – $500.000

Blocco y Escuela Sakumba Austral – Tercer lugar – $200.000

Categoría: Disfraz

Daniela Velásquez – Primer lugar – $500.000

Cristopher Neira – Segundo lugar – $300.000

ASMAR Magallanes – Tercer lugar – $100.000

