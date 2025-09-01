Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ $10 MILLONES EN PREMIOS A GANADORES DEL CARNAVAL

​La ceremonia, realizada este sábado en la Sala de Concejo "Carlos González Yaksic", premió a 16 agrupaciones en seis categorías.

Con la entrega de $10 millones en premios, la Municipalidad de Punta Arenas cerró esta mañana la edición 2025 del Carnaval de Invierno, en una ceremonia realizada en la Sala de Concejo "Carlos González Yaksic". La instancia reconoció a 16 agrupaciones que destacaron en diferentes categorías por su creatividad, compromiso y puesta en escena.
 
Los premios fueron entregados a través de cheques, distribuidos entre seis categorías: Carro A, Carro B, Comparsa, Murga, Batucada y Disfraz.
 
"Sabemos que esto es, finalmente, un estímulo, porque el esfuerzo que pusieron, el talento y el cariño que entregaron no tienen precio", subrayó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además agregó: "Los verdaderos protagonistas de este carnaval y sus dos noches son justamente las diferentes comparsas, grupos, disfraces, las batucadas y los carros".
 
Jacqueline Fajardo, presidenta de la Agrupación Kilómetro 100 Sentimiento Campero, valoró la instancia como una forma de preservar las tradiciones rurales: "Nosotros queremos que la gente del campo no se pierda. Es un trabajo de casi 100 personas, entre niños y adultos. Más que el premio, lo que nos enorgullece es haber mostrado que todavía hay gente del campo que mantiene vivas las tradiciones".
 
Por su parte, Carlos Vidal, representante de ASMAR, señaló que para la institución es fundamental aportar cada año al carnaval: "Nos vamos muy contentos y agradecidos. Este reconocimiento es reflejo del compromiso de nuestros equipos y del cariño con que participamos para la comunidad de Punta Arenas".
 
El encargado de eventos del municipio, Javier Biskupovic, explicó que con esta ceremonia se da término oficial al proceso 2025 del carnaval y confirmó que ya se está trabajando en la edición 2026, la cual conmemorará los 30 años del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. "Será una fecha simbólica y queremos que esté a la altura de lo que representa esta tradición para la ciudad. Este año recibimos agrupaciones de otras regiones del país, y esperamos que el próximo también podamos contar con participación de la Patagonia argentina y otros puntos de Chile", indicó.
 
Finalmente, el jefe comunal invitó a los colegios y empresas locales a sumarse a la celebración, y también instó a las agrupaciones y otras organizaciones a participar en la versión número 30 del próximo año.
 
Listado de Ganadores – Carnaval de Invierno 2025
 
Categoría: Carro A
  • ASMAR Magallanes – Primer lugar – $1.000.000
  • ENAP Magallanes – Segundo lugar – Sin monto
Categoría: Carro B
  • Tambores Akatún Da Bahía – Primer lugar – $2.500.000
  • CEVAS – Segundo lugar – $1.000.000
Categoría: Comparsa
  • ASMAR Magallanes – Primer lugar – $1.000.000
  • ENAP Magallanes – Segundo lugar – Sin premio
  • Agrupación KM 100 Sentimiento Campero – Tercer lugar – $200.000
Categoría: Murga
  • Agrupación Pacientes Oncológicos – Primer lugar – $1.000.000
  • Murga Salesiana – Segundo lugar – $500.000
  • Municipalidad de San Gregorio – Tercer lugar – $200.000
Categoría: Batucada
  • Batucada Blocco Acavaxi – Primer lugar – $1.000.000
  • Tambores Akatún Da Bahía – Segundo lugar – $500.000
  • Blocco y Escuela Sakumba Austral – Tercer lugar – $200.000
Categoría: Disfraz
  • Daniela Velásquez – Primer lugar – $500.000
  • Cristopher Neira – Segundo lugar – $300.000
  • ASMAR Magallanes – Tercer lugar – $100.000


​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

