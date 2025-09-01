Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

SENAMA: NICOLÁS SOTO CÁRDENAS INFORMÓ SOBRE CERTIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y CIERRE DE LA CASA DEL SAMARITANO EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Coordinador Regional de Senama, Nicolás Soto Cárdenas, entregó información sobre dos temas relevantes para la comunidad: la certificación del Fondo Nacional del Adulto Mayor y la situación actual de la Casa del Samaritano, administrada por la Fundación FIDE XII.

En relación al Fondo Nacional del Adulto Mayor, Soto Cárdenas informó que hoy se llevará a cabo la ceremonia de certificación en la región de Magallanes. En total, 58 organizaciones de la provincia de Magallanes se adjudicaron este beneficio, junto a 11 en Última Esperanza, 3 en Tierra del Fuego y 1 en la provincia Antártica.

Por otro lado, abordó el escenario actual de los residentes de la Casa del Samaritano, que dejará de funcionar el próximo 13 de septiembre tras la decisión de la Fundación FIDE XII de cerrar el recinto por dificultades económicas. El coordinador explicó que “este era un ELEAM privado sin fines de lucro operado con Fundación FIDE XII con un subsidio de Senama, es un proyecto al que ellos postulan pero hoy en día por disposición de FIDE XII de cerrar la Casa del Samaritano por problemas financieros para poder seguir desarrollando los gastos operacionales”.

En cuanto al proceso de acompañamiento a los residentes, detalló que “se comenzó un proceso de reubicación... 4 de ellos fueron ubicados en el ELEAM Cristina Calderón”. Además, agregó que “seguimos con el proceso de reubicación, se siguen buscando otras opciones” y que “se sigue viendo también otras opciones de administración de la Casa del Samaritano”.

En total, 24 personas mayores vivían en el establecimiento, y actualmente se trabaja para asegurar su traslado a otros espacios de cuidado.



SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A LA CALMA TRAS PREOCUPACIONES DE TOTALENERGIES: PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE SIGUE EN DISCUSIÓN

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

EL PRIMER INVERNADERO DE METALCOM "ECHA RAÍCES" EN TIERRA DEL FUEGO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS PARTICIPAN DE TALLERES PARA GENERAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

