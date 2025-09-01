1 de septiembre de 2025
MUESTRA MUNICIPAL DE PATINAJE ARTÍSTICO CONGREGÓ A MÁS DE MIL PERSONAS
Más de 130 deportistas dieron vida a la muestra con temática cinematográfica, realizada en el gimnasio del Instituto Don Bosco.
ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE
En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).
