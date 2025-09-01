Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

MUESTRA MUNICIPAL DE PATINAJE ARTÍSTICO CONGREGÓ A MÁS DE MIL PERSONAS

​Más de 130 deportistas dieron vida a la muestra con temática cinematográfica, realizada en el gimnasio del Instituto Don Bosco.

PA 7
Con gran asistencia de público y un despliegue artístico de primer nivel, se llevó a cabo la muestra municipal de patinaje artístico "Movies on Wheels" (Películas sobre ruedas), una iniciativa organizada por la Unidad de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas y apoyada por el Club Brisas Magallánicas.

El evento contó principalmente con la participación de niñas y jóvenes entre 3 y 18 años pertenecientes a los clubes Travelling Skate Austral, Patinaje Artístico Suyai y Brisas Magallánicas, quienes presentaron coreografías inspiradas en reconocidas películas como BarbieMulánLos IncreíblesCruellaTinker BellUp y Blanca Nieves.

"Estamos muy contentos, porque entre la Municipalidad de Punta Arenas, con su Unidad de Deportes y la Fundación Municipal de Deportes hemos realizado 13 tipos distintos de competencias y muestras de diversas disciplinas en la ciudad", señaló el alcalde Claudio Radonich. Además, agregó que esto permite visibilizar deportes no tan conocidos, pero muy populares, y enfatizó: "Estamos muy orgullosos de lo que han hecho, pese a no contar con un gimnasio propio".

Asimismo, la autoridad comentó que se está evaluando la posibilidad de contar con un gimnasio para gimnasia y otro para deportes sobre ruedas, ya que "aquí no se trata de un espacio para la Municipalidad, sino de un espacio para los cientos de deportistas que se suman a este lindo y tradicional deporte".

Por su parte, Denisse Lorca, presidenta del Club Brisas Magallánicas, destacó la importancia de este tipo de actividades: "Fue una invitación que para nosotros fue súper gratificante y significativa. Desde el primer momento en que nos llamaron, dijimos al tiro, vamos, porque es una instancia para mostrar el patinaje, que no es tan visible en nuestra región. El patinaje artístico es un deporte que combina técnica, disciplina y arte. Las niñas avanzan rápidamente, y eso fortalece su autoestima y habilidades motrices", indicó.


vivipuntaarenas

PUNTA ARENAS TENDRÁ UN NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE DINAMIZARÁ LA ZONA SUR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

Leer Más

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

cademkastjara
nuestrospodcast
minvudirigenciassociales

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PA 7

MUESTRA MUNICIPAL DE PATINAJE ARTÍSTICO CONGREGÓ A MÁS DE MIL PERSONAS

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
63oykFxq6zWo

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DIERON VIDA AL CONGRESO REGIONAL EXPLORA 2025 EN VALPARAÍSO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
bhhernandez-crodriguez

BÁRBARA HERNÁNDEZ BUSCARÁ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES SU CUARTO RÉCORD GUINNESS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)