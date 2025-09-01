MUESTRA MUNICIPAL DE PATINAJE ARTÍSTICO CONGREGÓ A MÁS DE MIL PERSONAS

Con gran asistencia de público y un despliegue artístico de primer nivel, se llevó a cabo la muestra municipal de patinaje artístico "Movies on Wheels" (Películas sobre ruedas), una iniciativa organizada por la Unidad de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas y apoyada por el Club Brisas Magallánicas.

El evento contó principalmente con la participación de niñas y jóvenes entre 3 y 18 años pertenecientes a los clubes Travelling Skate Austral, Patinaje Artístico Suyai y Brisas Magallánicas, quienes presentaron coreografías inspiradas en reconocidas películas como Barbie, Mulán, Los Increíbles, Cruella, Tinker Bell, Up y Blanca Nieves.

"Estamos muy contentos, porque entre la Municipalidad de Punta Arenas, con su Unidad de Deportes y la Fundación Municipal de Deportes hemos realizado 13 tipos distintos de competencias y muestras de diversas disciplinas en la ciudad", señaló el alcalde Claudio Radonich. Además, agregó que esto permite visibilizar deportes no tan conocidos, pero muy populares, y enfatizó: "Estamos muy orgullosos de lo que han hecho, pese a no contar con un gimnasio propio".

Asimismo, la autoridad comentó que se está evaluando la posibilidad de contar con un gimnasio para gimnasia y otro para deportes sobre ruedas, ya que "aquí no se trata de un espacio para la Municipalidad, sino de un espacio para los cientos de deportistas que se suman a este lindo y tradicional deporte".

Por su parte, Denisse Lorca, presidenta del Club Brisas Magallánicas, destacó la importancia de este tipo de actividades: "Fue una invitación que para nosotros fue súper gratificante y significativa. Desde el primer momento en que nos llamaron, dijimos al tiro, vamos, porque es una instancia para mostrar el patinaje, que no es tan visible en nuestra región. El patinaje artístico es un deporte que combina técnica, disciplina y arte. Las niñas avanzan rápidamente, y eso fortalece su autoestima y habilidades motrices", indicó.

