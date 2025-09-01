Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

FINALIZA LIGA DE INVIERNO AMPLIANDO LOS LÍMITES TANTO DE JÓVENES MAGALLÁNICOS COMO DE LA GESTIÓN DE LOS DEBATES ESCOLARES

​El podio de la competencia coronó al equipo del Colegio Pierre Faure con el bronce, 3° lugar; el equipo del Colegio Charles Darwin con la plata del 2° puesto; y el Colegio Miguel de Cervantes finalizó 1° coronándose campeón de la Liga de Invierno.

Liga de invierno

Este sábado 30 de agosto en dependencias del Liceo Polivalente Sara Braun se desarrollaron las rondas finales de la "Liga de Invierno SAUD 2025", que congregó a un total de 11 equipos y más de cincuenta estudiantes secundarios de la ciudad de Punta Arenas.

En el que ha sido el mes más intenso en debates escolares en la historia de Punta Arenas, finalizó en todo lo alto la última instancia formativa de la temporada que organiza la Sociedad Austral de Debate, congregando a nueve establecimientos educacionales y un total final de once equipos de debate que se midieron en cuatro rondas desde el pasado 9 de agosto hasta este sábado 30. 

La jornada final contempló dos rondas, la primera con una moción improvisada (impromptu), es decir, que se anunció al iniciar la jornada otorgando 30 minutos para preparar los argumentos y discursos; y una segunda moción "preparada", la que se anunció hace dos semanas. Las mociones respectivas fueron: "Esta Casa considera apropiado permitir el voto voluntario entre los 15 y 17 años, como forma de motivar el interés de los jóvenes en la política." y "Esta casa prefiere que el amoníaco verde producido en Magallanes se use primero para descarbonizar la agricultura nacional en lugar de exportarse."

El podio de la competencia coronó al equipo del Colegio Pierre Faure con el bronce, 3° lugar; el equipo del Colegio Charles Darwin con la plata del 2° puesto; y el Colegio Miguel de Cervantes finalizó 1° coronándose campeón de la Liga de Invierno.

En la premiación, el maestro de ceremonias, el jóven estudiante universitario José Marcelo Oyarzún, integrante de la Sociedad Austral de Debate, agradeció la masiva participación de estudiantes, el apoyo de las y los profesores, familiares que acompañaron a los debatientes y las instituciones educativas que fomentan el debate competitivo en sus aulas y permiten la existencia de estas instancias, en especial se agradeció a la Escuela Patagonia, al Colegio Charles Darwin y al Liceo Polivalente Sara Braun que fueron sedes de la competencia.

Por último, el encargado de entregar las medallas a debatientes y sus profesores, Salvador Harambour, Director Ejecutivo de la Asociación Gremial H2V Magallanes, tuvo palabras de elogio a los estudiantes, señalando también la importancia de afrontar el futuro de frente, desarrollando el capital más valioso que tiene la región: sus jóvenes.

DEBATES EN PRIMAVERA Y VERANO

Todos los equipos que dieron vida a las ligas de Otoño y de Invierno están preinscritos en el torneo que se realizará los próximos viernes 10 y sábado 11 de octubre en dependencias del INSUCO. Sumados a otro establecimiento que vuelve a los debates, el Liceo María Auxiliadora, y un equipo que vendrá a debatir desde Santiago, son 12 los equipos confirmados para el TODE PUQ 2025, la competencia de debate más grande del año en tierras australes. 

Con cuatro jueces mundialistas que vendrán a juzgar debates, invaluable instancia de aprendizaje para las y los puntarenenses, se suma la visita del actual campeón de Chile: el Instituto Nacional José Miguel Carrera, quienes junto a su profesor, don Ricardo Gómez Caro, realizarán su última preparación de cara al Mundial Escolar de Debate (13 a 19 de octubre), donde buscarán hacer valer la localía en Santiago de Chile y mejorar su participación en el mundial pasado, donde fueron semifinalistas. Estos jóvenes y su profesor serán jueces en el TODE PUQ 2025, compartiendo así sus conocimientos, estrategias y claves para seguir creciendo en el mundo del debate.

Mientras terminaba la actividad, un grupo de estudiantes se acercó a la organización del evento pidiendo que se realizaran más instancias de debate, por lo que se esperan noticias para un segundo semestre que recién empieza. Serán estudiantes como Sofía Sánchez (Contardi) y Adolfo Carrera (Cervantes), entre otros, quienes liderarán iniciativas como el Torneo de Discursos Públicos y el Torneo de Verano. Hoy más que nunca, la Sociedad Austral de Debate es más que un nombre, son jóvenes que buscan aprender y crecer en comunidad.


Liga de invierno

FINALIZA LIGA DE INVIERNO AMPLIANDO LOS LÍMITES TANTO DE JÓVENES MAGALLÁNICOS COMO DE LA GESTIÓN DE LOS DEBATES ESCOLARES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES DEFINE SUS CARTAS PARLAMENTARIAS: SERVEL ACEPTA 18 CANDIDATURAS Y RECHAZA 2 EN EL DISTRITO 28

Leer Más

​Las listas parlamentarias quedaron definidas tras el cierre del plazo legal. En Magallanes y la Antártica Chilena se inscribieron 18 candidaturas aceptadas y 2 rechazadas.

​Las listas parlamentarias quedaron definidas tras el cierre del plazo legal. En Magallanes y la Antártica Chilena se inscribieron 18 candidaturas aceptadas y 2 rechazadas.

servel-elecciones-urna-voto-plebiscito
nuestrospodcast
alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
diialogosjyb

“DIÁLOGOS POR EL BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES” YA SE INICIARON EN MAGALLANES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
michinaranjapuq

MUNICIPIO CIERRA EL "MES DE LOS GATOS" CON OPERATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
DETENCIONES POR MULTAS IMPAGAS (6)

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL ORDENA DETENCIONES POR MULTAS IMPAGAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250