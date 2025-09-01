“FACILITEMOS LA INVERSIÓN”: CESAR CIFUENTES INSISTE EN CONDICIONES MÁS FLEXIBLES PARA EL DESARROLLO DEL H2V Y LEY DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el coordinador del movimiento regionalista, Cesar Cifuentes, analizó los escenarios electorales de Magallanes, la relevancia del centro político y los desafíos en torno al fomento del hidrógeno verde (H2V).

​Sobre el escenario electoral en Magallanes, señaló que la competencia estará marcada por el peso histórico de algunos nombres y la presencia de bloques tradicionales: “Creo que Magallanes se ha caracterizado hace harto tiempo por ser una zona más roja, dado eso hay un porcentaje que ellos tienen ya cautivo, lo que va a permitir que una de las dos candidatas va a entrar (centro izquierda), Javiera Morales ser reelecta o Verónica Aguilar que tiene una oportunidad importante. Por otro lado, yo no sé cómo lo hace pero lo logra en todas las elecciones y creo que es muy difícil que no salga Carlos Bianchi”.

En cuanto a la oferta de la derecha, detalló que “tienes 4 candidatos de Chile Vamos, 3 candidatos que tiene Republicanos, serían 7, entre esos saldrá un parlamentario”. A su juicio, esto dará paso a una representación equilibrada en la región durante las elecciones de 2025.

Cifuentes también se refirió al rol del centro político, señalando que el contexto actual exige acuerdos: “Es el momento de los acuerdos, es necesario, claramente estamos en una situación compleja”. En esa línea, destacó la alianza del movimiento regionalista con los Demócratas: “como movimiento regionalista nosotros firmamos un pacto con la gente de Demócratas alineándonos con lo que ellos representan, el centro, la centro derecha. Creemos que el libre mercado es la forma en la que se debe conducir la sociedad, pero con una mirada social que es súper importante”.

Finalmente, abordó la discusión en torno al fomento del hidrógeno verde (H2V) y advirtió sobre los riesgos de ahuyentar inversiones: “Este gobierno no sé si está en contra de la inversión, claramente si el proyecto no parte, ¿cómo le vas a querer cobrar impuestos? Es probable que quieran llevarse los proyectos a Argentina y nosotros perdernos tremenda oportunidad”.

El dirigente recordó que en su momento se evaluó ampliar las leyes de excepción a toda la región, lo que a su juicio “sería espectacular, cuántas empresas vendrían a la región”. En esa línea, llamó a facilitar el ingreso de capitales: “Es fundamental hoy día no cobrarle más a las empresas que quieran invertir, ayudarle a que puedan invertir de la forma más sencilla, que puedan invertir sin miedo. Si el proceso inicial me estás cobrando una cantidad importante de impuestos, ¿qué va a pasar cuando empiece a producir? Facilitemos la inversión”.





