Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

“FACILITEMOS LA INVERSIÓN”: CESAR CIFUENTES INSISTE EN CONDICIONES MÁS FLEXIBLES PARA EL DESARROLLO DEL H2V Y LEY DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA

Buenos días región.

ccifuentes0109

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el coordinador del movimiento regionalista, Cesar Cifuentes, analizó los escenarios electorales de Magallanes, la relevancia del centro político y los desafíos en torno al fomento del hidrógeno verde (H2V).

​Sobre el escenario electoral en Magallanes, señaló que la competencia estará marcada por el peso histórico de algunos nombres y la presencia de bloques tradicionales: “Creo que Magallanes se ha caracterizado hace harto tiempo por ser una zona más roja, dado eso hay un porcentaje que ellos tienen ya cautivo, lo que va a permitir que una de las dos candidatas va a entrar (centro izquierda), Javiera Morales ser reelecta o Verónica Aguilar que tiene una oportunidad importante. Por otro lado, yo no sé cómo lo hace pero lo logra en todas las elecciones y creo que es muy difícil que no salga Carlos Bianchi”.

En cuanto a la oferta de la derecha, detalló que “tienes 4 candidatos de Chile Vamos, 3 candidatos que tiene Republicanos, serían 7, entre esos saldrá un parlamentario”. A su juicio, esto dará paso a una representación equilibrada en la región durante las elecciones de 2025.

Cifuentes también se refirió al rol del centro político, señalando que el contexto actual exige acuerdos: “Es el momento de los acuerdos, es necesario, claramente estamos en una situación compleja”. En esa línea, destacó la alianza del movimiento regionalista con los Demócratas: “como movimiento regionalista nosotros firmamos un pacto con la gente de Demócratas alineándonos con lo que ellos representan, el centro, la centro derecha. Creemos que el libre mercado es la forma en la que se debe conducir la sociedad, pero con una mirada social que es súper importante”.

Finalmente, abordó la discusión en torno al fomento del hidrógeno verde (H2V) y advirtió sobre los riesgos de ahuyentar inversiones: “Este gobierno no sé si está en contra de la inversión, claramente si el proyecto no parte, ¿cómo le vas a querer cobrar impuestos? Es probable que quieran llevarse los proyectos a Argentina y nosotros perdernos tremenda oportunidad”.

El dirigente recordó que en su momento se evaluó ampliar las leyes de excepción a toda la región, lo que a su juicio “sería espectacular, cuántas empresas vendrían a la región”. En esa línea, llamó a facilitar el ingreso de capitales: “Es fundamental hoy día no cobrarle más a las empresas que quieran invertir, ayudarle a que puedan invertir de la forma más sencilla, que puedan invertir sin miedo. Si el proceso inicial me estás cobrando una cantidad importante de impuestos, ¿qué va a pasar cuando empiece a producir? Facilitemos la inversión”.



cademkastjara

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

Leer Más

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

​En la quinta semana de agosto, la carta republica alcanza un 27% de las preferencias, frente a un 26% de la exministra del Trabajo. Evelyn Matthei se mantiene en tercer lugar con 14%. El exdiputado, además, se impone en capacidad para enfrentar la delincuencia (43%), resover los problemas del país (37%) y hacer crecer la economía (30%).

cademkastjara
nuestrospodcast
minvudirigenciassociales

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
PA 7

MUESTRA MUNICIPAL DE PATINAJE ARTÍSTICO CONGREGÓ A MÁS DE MIL PERSONAS

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
63oykFxq6zWo

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DIERON VIDA AL CONGRESO REGIONAL EXPLORA 2025 EN VALPARAÍSO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
bhhernandez-crodriguez

BÁRBARA HERNÁNDEZ BUSCARÁ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES SU CUARTO RÉCORD GUINNESS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)