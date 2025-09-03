PROYECTO "VOCES AUSTRALES" IMPULSA ARCHIVO ORAL EN PUNTA ARENAS Y NUEVO PODCAST CON ENFOQUE SOCIAL

Noticias
Relacionadas
Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.
Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas