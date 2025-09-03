Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

SEREMI DANILO MIMICA ENTREGÓ DETALLES SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, LA OFERTA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y LA CAMPAÑA “BUEN TRATO EN MOVIMIENTO”

Buenos días región.

seremisocialyfamilia

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica, entregó un balance sobre el trabajo regional en diversas áreas vinculadas a la protección social y el acompañamiento comunitario.

Uno de los puntos centrales fue el fortalecimiento del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, destacando el estado actual de su implementación en Magallanes, los avances en cobertura y el acompañamiento que se brinda a familias cuidadoras. Mimica subrayó además los desafíos que persisten en la articulación con los municipios y equipos territoriales, un aspecto clave para lograr mayor eficiencia en la red de apoyo.

En materia de personas en situación de calle, el Seremi informó sobre la oferta de dispositivos y la coordinación regional que involucra a programas como Calle y Noche Digna. En este ámbito, puso en relieve el rol de ONGs, municipios y organizaciones sociales que, en conjunto, trabajan para ofrecer una atención integral. Asimismo, entregó un balance de los cupos disponibles y los servicios implementados este año, resaltando la coordinación con albergues, rutas sociales y planes de emergencia especialmente durante la temporada invernal, además de proyectar mejoras para ampliar la cobertura y las condiciones de atención.

Finalmente, Mimica dio a conocer los objetivos de la campaña “Buen Trato en Movimiento”, iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía hacia el respeto y el cuidado mutuo, poniendo en el centro la mirada y experiencia de niñas, niños y adolescentes. En Magallanes, la campaña contempla actividades de difusión, talleres y acciones comunitarias orientadas a generar conciencia ciudadana sobre la importancia del buen trato en la vida cotidiana.



Afiche intervención escénica

INTERVENCIÓN ESCÉNICA “CARTOGRAFÍA DE UNA RESISTENCIA” SE PRESENTARÁ ESTE JUEVES EN EL ESTADIO FISCAL

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

​Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.

​Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.

pgumagallanes

INICIA EL AUMENTO DE LA PGU PARA MÁS DE 3.300 PENSIONADOS/AS MAYORES DE 82 AÑOS EN MAGALLANES

encuentrosatemporales

“ENCUENTROS ATEMPORALES” AVANZA EN MAGALLANES COMO MODELO DE ARTICULACIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL

patagonialaser

​PATAGONIA LASER: UNA EMPRESA FAMILIAR QUE SUPO REINVENTARSE

deptoabastecimiento

EL ABASTECIMIENTO: TRABAJO PRIORITARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA RED ASISTENCIAL

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile