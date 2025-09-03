Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

MÁS DE TRESCIENTOS DOCENTES DEL SLEP MAGALLANES SE CAPACITAN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

​Los talleres de capacitación en inteligencia artificial y plataforma de Google continuarán de forma online con docentes y directivos de establecimientos de Porvenir y comunidades rurales de Magallanes.

profesoresIA

​Gracias a una alianza estratégica única en Chile entre el Servicio Local de Educación Pública Magallanes y Google For Education, docentes y educadores de Punta Arenas y Puerto Natales recibieron presencialmente capacitación gratuita por parte del Google, enfocada en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al ámbito educativo.

 
La formación es parte de la adquisición de licencias Google Workplace Plus especiales para educación, por lo que dentro del proceso de acompañamiento de la empresa Galatek, partner de Google, se han generado múltiples instancias para enseñar a directores, directoras y docentes a utilizar las herramientas proporcionadas por la plataforma. Una de estas instancias fue la capacitación a la que asistieron 371 profesoras y profesores de Punta Arenas y Puerto Natales en tres jornadas distintas.

 
Respecto al perfeccionamiento, la encargada de la Unidad de Informática del SLEP Magallanes, Andrea Alvarado, destacó que “esto es básicamente para aliviar un poco la carga laboral de los docentes, para que aprendan a usar la inteligencia artificial enfocada en la educación. Nos concentramos especialmente en Gemini, que es la plataforma de inteligencia artificial de Google, y en una aplicación que se llama Notebook LM que también trae integrada Gemini en conjunto con unas fuentes de información especiales para los docentes”.

 
Con el uso de inteligencia artificial los educadores tienen la posibilidad de hacer clases más dinámicas, realizar cuestionarios enfocados en detectar las necesidades educativas de los estudiantes, entre muchas otras acciones que permite la plataforma digital.

 
Carlos Ramos, líder de adopción de Galatek, empresa partner de Google, comentó que dentro de las comunidades educativas hay interés en conocer este tipo de herramientas: “desde un inicio cuando visitamos las comunidades hemos visto mucha disposición. Creo que la región tiene un muy buen ecosistema y mucho entusiasmo por poder innovar y poder implementar esta tecnología”.

 
Los talleres intensivos se basan en realizar clases prácticas, en donde los docentes pueden experimentar con la inteligencia artificial y su modo de uso.

 
La subdirectora de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre sede básica, Sandra Álvarez, resaltó la capacitación, la cual se hizo en dos ocasiones en su establecimiento: “estamos súper contentos porque además es un tema que es atingente a la realidad actual y es necesario que nuestros docentes puedan utilizarlo de buena manera, como un apoyo al proceso educativo de nuestros estudiantes”.

 
De igual forma, el profesor de música del Liceo Juan Bautista Contardi, Danilo Montes, declaró que “me interesa el tema, la verdad es que siento que es muy importante y creo que nos va a poder ahorrar mucho tiempo en las partes administrativas”.

 
Desde Puerto Natales, la docente de la Escuela Coronel Santiago Bueras, Carla Villarroel, explicó que esta herramienta se adhiere a los objetivos que se han planteado desde el establecimiento: “nuestro establecimiento está poniendo el foco en todo lo que es innovación y sobre todo con este tema de incorporar las tecnologías del siglo XXI en las clases. Entonces esto ya lo estamos llevando paso a paso y es muy importante que todos los colegas lo manejen”.

 
Los talleres de capacitación en inteligencia artificial y plataforma de Google continuarán de forma online con docentes y directivos de establecimientos de Porvenir y comunidades rurales de Magallanes.

GOBIERNO SE ABRE A CAMBIAR PROYECTO QUE EXIGE PAGO DE 1% DE INVERSIÓN A PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE

MÁS DE TRESCIENTOS DOCENTES DEL SLEP MAGALLANES SE CAPACITAN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

pgumagallanes

INICIA EL AUMENTO DE LA PGU PARA MÁS DE 3.300 PENSIONADOS/AS MAYORES DE 82 AÑOS EN MAGALLANES

kusanovicssm

SENADOR KUSANOVIC SE REÚNE CON DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PARA ANALIZAR PRIORIDADES REGIONALES EN EL PRESUPUESTO DE 2026

foto escuela bernardo ohiggins porvenir

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES, PORVENIR Y LAGUNA BLANCA APRENDIERON SOBRE EL VIRUS INFLUENZA AVIAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO " EXPLORA TU CIENCIA" DEL PROGRAMA EXPLORA

coordinadorsenama

SENAMA: NICOLÁS SOTO CÁRDENAS INFORMÓ SOBRE CERTIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y CIERRE DE LA CASA DEL SAMARITANO EN POLAR COMUNICACIONES

