Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

CEMENTERIO MUNICIPAL AMPLÍA SU HORARIO E INICIA PODA DE CIPRESES

​Desde este 1 de septiembre, el camposanto funcionará con horario de verano. Además, comenzaron los trabajos de mantención de sus árboles.

El Cementerio Municipal "Sara Braun" anunció este lunes su nuevo horario de funcionamiento para la temporada alta, junto con el inicio de los trabajos de poda interior de sus tradicionales cipreses, en el marco del mantenimiento anual del recinto.
 
A partir de este lunes y hasta el 30 de abril de 2026, el camposanto extenderá su horario de funcionamiento, abriendo sus puertas todos los días desde las 08:00 hasta las 19:00 horas.
 
Junto con ello, se dio inicio al proceso de poda de 620 cipreses, el cual se extenderá por cerca de un mes.
 
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta intervención: "Nuestro lindo cementerio cuenta con 639 árboles. Como pueden ver, son ejemplares que deben cuidarse, mantenerse y fumigarse durante todo el año. Ahora hemos comenzado con la poda de algunos de ellos".
 
Asimismo, el jefe comunal subrayó que la poda es fundamental para conservar este espacio, tanto para las miles de personas que visitan a sus seres queridos como para los turistas. "En 2024 recibimos a más de 15 mil visitantes, que dejaron cerca de 80 millones de pesos a las arcas municipales, y más de 90 mil personas ingresaron en total", sostuvo Radonich, quien agregó que "esto refuerza la importancia de cuidar este lugar patrimonial".
 
Por su parte, el administrador del cementerio, César Gallardo, precisó detalles del proceso e informó que ciertos sectores se encontrarán cerrados mientras se realicen los trabajos: "La poda comenzó hoy en la zona interior del camposanto. Ya habíamos realizado trabajos previos en el sector oriente de Avenida Bulnes. Ahora seguimos con las avenidas internas".
 
Finalmente, Gallardo subrayó el valor histórico del arbolado del cementerio: "Estos cipreses fueron plantados en 1903. Tienen más de 120 años y representan no solo un valor estético, sino también patrimonial para la ciudad".


