“AUNQUE AGOSTO TERMINÓ, EL INVIERNO CONTINÚA”: SECTOR SALUD LLAMA A MANTENER LA PREVENCIÓN ANTE ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS

​Aunque agosto quedó atrás y comenzó septiembre, en la Región de Magallanes el invierno continúa con bajas temperaturas y una alta circulación de virus respiratorios, lo que se refleja en el aumento de las consultas en los servicios de urgencia de hospitales y de atención primaria.



En este contexto, se desarrolló una visita al SAPU del CESFAM Provisorio 18 de Septiembre, donde autoridades reforzaron los mensajes preventivos de la Campaña de Invierno y destacaron la importancia del autocuidado y del buen uso de la red asistencial.



En esta visita participaron el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, la Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, la Dra. María José Soto, pediatra y asesora médica del Servicio de Salud Magallanes, y el jefe de Área de Salud de la Cormupa, Pedro Jofré, quienes fueron recibidos por el director del CESFAM 18 de Septiembre, Martín Arguedas y personal del servicio de urgencia.



Durante la actividad, se recordó que considerando la proximidad de las Fiestas Patrias, es fundamental reforzar estas medidas durante estas celebraciones. La Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, explicó: “Queremos decir que si bien terminó agosto, el invierno no ha terminado, independiente que se nos acercan las fiestas del 18. Queremos entregar el mensaje a la población de la importancia de mantener las medidas preventivas con relación a las enfermedades respiratorias. La circulación viral sigue alta y principalmente el virus sincicial que esta semana nuevamente volvió a subir y esto afecta principalmente a los niños menores de 4 años, a los adolescentes menores de 15 años y adultos mayores”.



La Dra. Amarales señaló que es fundamental mantener las medidas preventivas, en especial que las personas enfermas utilicen mascarilla para no contagiar al resto. Agregó que los cuadros virales leves pueden tratarse en casa con medidas simples como hidratación, ventilación y el uso de antipiréticos para controlar la fiebre, evitando así acudir a servicios de urgencia y sobrecargar la atención. No obstante, enfatizó que ante signos de gravedad, como dificultad respiratoria, fiebre persistente o quejidos, sí es necesario consultar oportunamente en un centro de salud.



El aumento de atenciones fue confirmado por el encargado del Área de Salud de la Cormupa, Pedro Jofré, quien explicó que con el peak de enfermedades respiratorias, “hemos aumentado el número de atenciones en alrededor de un 50 % de lo que era habitual en los tres SAPUS. No obstante, en el SAR hemos incrementado en un 100 % el número de atenciones, donde la mayoría es consulta por enfermedades respiratorias en menores de 19 años con una prevalencia del virus respiratorio sincicial”.

El jefe de área indicó que cuentan con tres SAPUS, los cuales han sido reforzados para entregar una mejor atención a la comunidad y que funcionan desde las 17:00 horas hasta la medianoche, además del SAR que se mantiene operativo las 24 horas. Destacó que como Corporación Municipal han realizado un refuerzo de los equipos de salud con la incorporación de médicos, kinesiólogos y enfermeras categorizadoras en el SAR, lo que permite filtrar de manera más eficiente el nivel de urgencia de las consultas y otorgar la prioridad necesaria.



El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, señaló que en este momento es muy importante que cada persona y cada familia asumiera la responsabilidad de mantener el resguardo necesario, entendiendo que, durante las Fiestas Patrias, podrían generarse aglomeraciones y reuniones familiares o públicas, por lo que la idea ee que se realicen con las precauciones adecuadas, especialmente para quienes pudieran presentar un virus respiratorio, siguiendo las medidas de prevención entregadas por la Seremi.



El Vocero de Gobierno recalcó que es fundamental evitar la saturación de los centros asistenciales, para lo cual resulta clave que la comunidad pueda reconocer los síntomas. De esta manera, quienes realmente necesiten atención urgente puedan recibirla de forma oportuna, resguardando así la salud en la Región de Magallanes. Asimismo, hizo un llamado a las familias a seguir las indicaciones preventivas y, en caso de requerirlo, acudir a los centros asistenciales que están disponibles en todos los puntos de la región para brindar una respuesta adecuada.



El Director del CESFAM 18 de Septiembre, Martín Arguedas, sostuvo que la población actual que atiende este centro es de 18.128 usuarios, de los cuales el 23 % corresponde a adultos mayores y son, a su vez, los que ocupan actualmente el 50 % de las atenciones aproximadamente. “Por lo tanto, es una población que también es de alto riesgo en esta época del año. El llamado es a que se mantengan lo más alejados posible de fuentes de infecciones y con los cuidados respectivos para evitar problemas de salud”, sostuvo. Agregó que los niños y niñas han sido parte también de los pacientes más atendidos con infecciones respiratorias. La población infantil representa un 20% de los usuarios.



De acuerdo con la Vigilancia Regional de Enfermedades Respiratorias correspondiente a la Semana Epidemiológica N°35 (24 al 30 de agosto), la positividad alcanzó un 54%, es decir, más de la mitad de los exámenes realizados resultaron positivos. Aunque se observó una leve baja respecto a la semana anterior (59%), el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) sigue en aumento y se mantiene predominante, seguido por rinovirus y adenovirus.



La circulación del VRS continuó en ascenso, afectando principalmente a menores de un año (47%), niños de 1 a 4 años (55%) y adultos mayores de 65 años (50%). En tanto, las consultas de urgencia por causas respiratorias alcanzaron un 34,4% del total, cifra levemente menor a la semana previa. Los grupos de mayor demanda en urgencias fueron los niños pequeños y las personas mayores, quienes también presentaron mayores tasas de hospitalización.



En materia de vacunación, hasta el 1 de septiembre la cobertura regional contra la influenza alcanzó un 78%, con un total de 74.706 personas inmunizadas. Respecto del Virus Respiratorio Sincicial, la cobertura de la inmunización con Nirsevimab llegó a un 93,2% en lactantes, superando a la cifra nacional.



