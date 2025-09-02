Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

¿EN QUÉ ESTA EL CASO BETTANCOURT?

​Francisco estuvo en los primeros listados de personas que eran llamados a presentarse en recintos policiales o militares para el golpe del 11 de septiembre 1973.

actividad-bettancourt-3-9-2025

En septiembre 2025, se cumplirán 52 años desde que la dictadura hizo desaparecer al jóven Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, ex alumno de la Universidad Técnica del Estado, y a la fecha, funcionario de la Empresa Nacional del Petroleo. La última vez que se le vio, fue alrededor del 13 de septiembre 1973 en el sector del Barrio Prat de Punta Arenas. Por eso, se ha levantado una plazoleta reconocida por el Municipio en la esquina de General del Canto con Cirujano Videla.

Francisco estuvo en los primeros listados de personas que eran llamados a presentarse en recintos policiales o militares para el golpe del 11 de septiembre 1973. El jóven de 23 años era miembro de la organización legal hasta el momento, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. El decidió que iba salir del país, hacia Rio Gallegos, para evitar la represión, encarcelamiento, tortura, que sufrieron las y los que fueron aprehendidos por los militares. Lamentablemente, nunca lo logró, y fue hecho desaparecer.

Su familia, sus amigos, sus compañeros lo han seguido buscando, hasta aquí sin exito. La justicia ha acumulado legajos de muchas páginas con declaraciones, peritajes, y gestiones. Por cierto, el caso Bettancourt es parte de los miles que acumuló el Reporte Rettig. Pero, aún no se le encuentra. Estos casos han vuelto a cobrar relevancia con la iniciativa de Plan de Búsqueda que implementó el gobierno del Presidente Boric.

La hermana de Francisco, Jenny Bettancourt, y su madre, Cecilia Bahamonde, visitan, nuevamente, Punta Arenas. Vienen, cada vez, con esfuerzo, desde lejos, con maletas llenas de esperanza. Tendremos la oportunidad de escucharlas en la presentación que sobre el estado del caso hará Jenny, el miércoles 3 de septiembre, 2025, en las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en Croacia 499, a las 6:30 pm. Se invita a la comunidad interesada a participar de esta presentación.



betancourddhh

HERMANA DE SILVIO BETTANCOURT REGRESÓ A INMUEBLE DE COLÓN N° 636

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

LOS JAIVAS ATERRIZAN EN PUNTA ARENAS CON SU ACLAMADO "CONCIERTO ACÚSTICO"

TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (10)

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DICTAMEN REAFIRMA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS A ESTUDIANTES POR RAZONES SOCIOECONÓMICAS

