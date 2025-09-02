Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de septiembre de 2025

SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

directoresslepmagallanes

​Con la presencia de directores, directoras y encargados de establecimientos educacionales provenientes de todo el territorio se llevó a cabo la segunda conferencia de directoras y directores del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, convocada para profundizar la colaboración en torno a los desafíos territoriales.

 
Esta conferencia se enmarca en lo establecido por la ley 21.040, que creó la Nueva Educación Pública, que dispone que el Director Ejecutivo convoque, al menos una vez al año, a todos los directores de establecimientos educacionales y profesores encargados de escuelas rurales dependientes del Servicio Local.

 
La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

 
La actividad se desarrolló en dos jornadas, donde los líderes de las comunidades educativas tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, trabajar colaborativamente y reflexionar en torno a las fortalezas y debilidades de la educación pública en la región, contribuyendo a generar propuestas conjuntas para su fortalecimiento.

 
Al respecto, el Director Ejecutivo (s) del SLEP Magallanes, Jorge Valdés declaró: “estamos trabajando fuertemente con ellos en varias temáticas públicas, también de contingencia que hemos estado viviendo en el territorio el último periodo de tiempo. Ha sido una jornada muy buena en materias tales como liderazgo, infraestructura, financiamiento y, obviamente, temas netamente técnico-pedagógicos. La idea de esto, es que los directores del territorio puedan salir con ciertas habilidades respecto a lo que queremos construir desde esta nueva educación pública para la región de Magallanes”.

 
Esta oportunidad de reunir a directores de distintas partes de Magallanes fue altamente apreciada por los líderes educativos. Héctor Mercado, profesor encargado de la Escuela Cerro Guido, expresó que “para los colegios rurales este tipo de iniciativas son fundamentales para poder fortalecer nuestra imagen territorial y el funcionamiento en los distintos sectores de la región, considerando que para nosotros este proceso es un poco distinto a lo que ocurre con los establecimientos urbanos, ya que ahora somos administrados directamente de Punta Arenas, y eso de alguna manera significó un cambio importante en las dinámicas y funcionamientos de nuestros establecimientos”.

 
A su vez la directora de la Escuela Especial Nicolás Mladinic de Puerto Natales, Verónica Vidal, reafirmó la importancia de este evento: “la verdad es que es muy valorable, porque estos encuentros son fundamentales para ir visibilizando el trabajo que hacemos, encontrarnos con pares y ver cómo también están trabajando las otras comunidades”.

 
El director del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, Juan Crovetto, agregó que “es muy buena noticia que podamos tener esta reunión de la región y proponer los estándares de la educación pública en el rol de los directores, en el trabajo de las comunidades, en la planificación y organización de las tareas, la prioridad que tienen que dar los establecimientos y cómo el servicio también toma esto y lo incorpora cotidianamente en la tarea y el desarrollo de la comunidad”.

 
Una instancia que contó con múltiples expositores, en la que se reafirmó la territorialidad del Servicio Local y se hizo una retroalimentación del periodo 2024 y 2025 junto a los avances que se deben realizar para mejorar la calidad integral de la educación pública.



core01092025

HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS

Leer Más

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

directoresslepmagallanes
nuestrospodcast
bianchodiputadi

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
bianchodiputadi

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Reunión SAG IM PUQ 1

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250