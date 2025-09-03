“ENCUENTROS ATEMPORALES” AVANZA EN MAGALLANES COMO MODELO DE ARTICULACIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL

​Las localidades de Cerro Sombrero, San Gregorio y Puerto Williams son los territorios de nuevas gestiones culturales y comunitarias en el marco de Encuentros Atemporales, un Plan de Articulación entre organizaciones reconocidas por el programa Puntos de Cultura Comunitaria, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.







El proyecto, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la convocatoria de Apoyo a Puntos de Cultura Comunitaria 2024 -Línea de Plan de Articulación- y que avanza hacia su etapa de implementación tras una fase de diagnóstico participativo denominada Saberes en Movimiento, tiene como objetivo fortalecer el trabajo colaborativo entre comunidades y organizaciones culturales mediante procesos de gestión, creación e intercambio cultural y artístico desde las realidades locales.



​“El Ministerio no sólo está reconociendo a quienes activan las manifestaciones artísticas y culturales en los barrios, sino que además los está asistiendo y acompañando en sus procesos de desarrollo. Este plan de articulación les permitirá potenciar su valioso trabajo, ponerlos en colaboración y propiciar la generación de una red que les permita fortalecer y ampliar su oferta programática a la comunidad”, sostiene el Seremi de las Culturas, Luis Navarro.



​Cada una de las propuestas levantadas en los Saberes en Movimiento responde a intereses identificados por las propias comunidades, a través de espacios de diálogo y escucha activa de agentes locales relevantes, representantes del proyecto y algunos puntos de cultura involucrados. Entre las actividades consideradas por la comunidad destaca la realización de encuentros culturales para relevar la memoria y saberes locales, poniendo en valor la identidad contemporánea de cada territorio. La programación y actividades varían según las localidades. En Cerro Sombrero se desarrollarán encuentros que exploran la fotografía, literatura y artes escénicas, entre septiembre y diciembre, rescatando los espacios y memorias patrimoniales. En San Gregorio destaca la implementación de una ruta patrimonial en el Parque Pali Aike el 09 de octubre, diseñada por los estudiantes de la Escuela Punta Delgada. Los protagonistas de esta iniciativa recibirán a alumnas y alumnos de las escuelas rurales de Río Seco, Río Verde, Laguna Blanca y Cerro Sombrero, generando un intercambio de experiencias y saberes entre los estudiantes. El proceso en esa comuna culminará con un encuentro gastronómico, programado para el 11 de octubre e impulsado por vecinos y vecinas. Mientras que, en Puerto Williams, los encuentros se enfocarán en el apoyo a colectivos locales de artes escénicas y danza. Finalizarán con una muestra cultural en diciembre.



La participación activa de organizaciones comunitarias y por sobre todo habitantes que, en su mayoría, son agentes locales relevantes, como también los seis Puntos de Cultura Comunitaria involucrados, ha sido fundamental para avanzar hacia un proyecto que pone énfasis en los saberes y memorias locales. Para la embajadora territorial de San Gregorio, Paulina Delgado la iniciativa responde a un profundo valor comunitario. “En un contexto donde la vida en comunidad se ha ido debilitando por distintos factores, la cultura también tiene un rol fundamental para volver a tejer vínculos. Yo creo que generar estos espacios de encuentro, reconstruir confianza, es una herramienta concreta para unir a las personas, poner en valor lo local y proyectar un desarrollo más humano, inclusivo y sostenible”.



El plan involucra la participación activa de las organizaciones Esencias de mi Tierra, Sociedad Tolkien Magallanes, Comité Cultural de Puerto Williams, Museo de Historia Natural de Río Seco, Zur Vértice y el Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde. Miguel Ángel Barrientos, Director de Esencias de mi Tierra, destaca la importancia del trabajo en red con un fuerte sentido territorial, “Este Plan de Articulación va a permitir también que se involucren los vecinos, a las organizaciones sociales, los artistas locales, porque de alguna forma se va a generar un tejido social que va a permitir el fortalecimiento de todas estas instituciones y poder conocerse mejor en qué está cada sector para poder aunar fuerza y poder trabajar de mejor manera en adelante”.





​“Encuentros Atemporales representa una apuesta por la gestión cultural comunitaria en red como vía de fortalecimiento territorial, promoviendo alianzas que perduren más allá del mismo proyecto. Generalmente las actividades que se realizan en esta región son propuestas por organizaciones y/o instituciones que intervienen con su disciplina en cada territorio, y con este proyecto el ejercicio era hacer parte de todo el proceso de gestión cultural a los habitantes de cada comuna, desde su formulación, la puesta en marcha y evaluaciones, teniendo la posibilidad de programar y ser parte de la producción de las actividades que suceden en sus comunas. Ejercicios sociales importantes actualmente para conocernos y entender la gestión de nuestro territorio; las distancias, las dificultades, fortalezas y las alianzas humanas que nos identifican”, recalca Mariafernanda Altamirano Fernández, coordinadora del proyecto.





Para interactuar, participar y seguir el desarrollo de futuras actividades visita la cuenta de Instagram: @plandearticulacion_magallanes





