Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

ESTE VIERNES A LAS 19 HORAS SE CELEBRARÁ MISA EN MEMORIA DE MONS. GOIC EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

Buenos días región.

pbernardo

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el párroco de la Parroquia Fátima, Bernardo Astudillo, informó a la comunidad sobre el fallecimiento del obispo Alejandro Goic Karmelic, ocurrido ayer lunes 1 de septiembre.

En sus palabras, recordó al obispo como un “fiel discípulo de Jesucristo y de su Evangelio”, a quien reconocen como el pastor que “Pasó haciendo el bien” (Hech 10,38) en su misión en Magallanes, Concepción, Talca, Osorno y Rancagua, así como en su servicio a toda la Iglesia chilena.

Se destacó además su cercanía con las personas, creyentes y no creyentes, a quienes unió en el ideal de un mundo mejor. 

Finalmente, Astudillo extendió la invitación a toda la comunidad a participar de la eucaristía diocesana en memoria de monseñor Goic, que se celebrará el viernes 5 de septiembre a las 19:00 horas en la Catedral de Punta Arenas.




alejandrogoickarmelic

ALEJANDRO GOIC KARMELIC ¡VIVE EN CRISTO!

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

