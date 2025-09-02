Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD ACCEDIERON A SERVICIOS PÚBLICOS

​Diez instituciones llegaron recientemente hasta el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas para brindar orientación, trámites y gestiones a personas privadas de libertad, reforzando así el acceso a derechos y el camino hacia la reinserción.

plazajusticia

​Esta “Plaza de Justicia” desarrollada en el CP fue importante para la población penal ya que internas e internos pudieron resolver trámites pendientes, acceder a información clave y recibir apoyo en áreas como salud, identidad y beneficios sociales.

Impulsada por la seremi de Justicia y Derechos Humanos, la actividad fue valorada por los internos como una oportunidad de sentirse escuchados, considerados, y poco más cerca respecto a una comunidad a la que esperan reinsertarse.

Este fue el caso del interno Alejandro Chandía Ojeda, quien explicó: "Es muy importante porque hay trámites que no podemos hacer nosotros porque estamos privados de libertad. Hay atenciones del Registro Civil, del Banco, posibilidad de consultar a la Conadi y al Centro de Reinserción Social para la limpieza de antecedentes, y otras ayudas que podemos adquirir en la sociedad".

El operativo interinstitucional reunió a organismos como el Registro Civil e Identificación, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de la Mujer, el Registro Social de Hogares, Fundación Prodemu, el Compin, la Cruz Roja, el INJUV, el Servicio Nacional de Migraciones, además del Centro de Apoyo para la Integración Social y Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

Para muchos privados de libertad, estas instancias son la única oportunidad de avanzar en gestiones que resultan difíciles o incluso imposibles de realizar desde el encierro, como lo explicó la seremi de Justicia, Michelle Peutat Alvarado: “Las Plazas de Justicia y Derechos Humanos son instancias permanentes, abiertas a toda la comunidad de Magallanes. En ese sentido, también corresponde que la población penal pueda acceder a los distintos servicios que, por razones obvias, no pueden solicitar de manera presencial. Por ello, entendemos que las personas privadas de libertad, al igual que cualquier ciudadano, tienen familias, necesidades, dudas e inquietudes. Este espacio es una oportunidad ideal para acercar las instituciones del Estado y otras, con el fin de responder de manera concreta a esos requerimientos".

Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, agradeció la contundente respuesta de los Servicios Públicos que se sumaron de manera comprometida a la convocatoria de la seremi de Justicia, y que en términos prácticos “constituye un gran aporte que suma al trabajo que hacen nuestros funcionarios permanentemente propendiendo a la resocialización de las personas que tenemos bajo nuestra custodia”.

La jornada culminó con un positivo balance, tanto de los internos como de los funcionarios de Gendarmería y de los servicios participantes, quienes coincidieron en que este tipo de operativos son un paso clave para fortalecer los lazos entre la comunidad penitenciaria y el Estado, y avanzar en procesos efectivos de reinserción.

comision libertad condicional

JUEZ DE PUNTA ARENAS JAIME ÁLVAREZ ASTETE FUE NOMBRADO FISCAL JUDICIAL DE LA CORTE DE COYHAIQUE

HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA

​De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).

MAS DE TRESCIENTAS PROPUESTAS DE TODO CHILE FUERON RECIBIDAS PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2025

EXITOSA SESIÓN GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS EN PORVENIR

PUNTA ARENAS: PROGRAMA QUIERO MI BARRIO INSTALA NUEVO REFUGIO PEATONAL EN VILLA DEL MAR ETAPA II

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL LANZA PRIMERA CONSULTA CIUDADANA PARTICIPATIVA

