SEREMI DEL MOP DESTACA LA IMPORTANCIA DEL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 2025-2055 PARA MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el seremi del Ministerio de Obras Públicas, José Luis Hernández, informó a la comunidad sobre el lanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 (PNIP2055).

La actividad se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre a las 10:00 horas, en el auditorio del MOP, ubicado en el primer piso del Edificio de los Servicios Públicos en Punta Arenas.

El seremi destacó que el PNIP2055 es un instrumento estratégico que sistematiza y prioriza la inversión pública en un horizonte de 30 años, ofreciendo una visión de futuro que orienta al país hacia un desarrollo sostenible, resiliente y competitivo.

Con este anuncio, la autoridad subrayó la importancia de este plan como una herramienta clave para el desarrollo de la infraestructura en el territorio, marcando una hoja de ruta que busca responder a las necesidades presentes y futuras de la región y del país.





