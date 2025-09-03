Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones,  estuvieron presentes Pablo Vargas Ruiz y Paola San Martín González, campeones regionales categoría senior de Magallanes, quienes se preparan para representar a la región en el Campeonato Nacional de Cueca Senior que se desarrollará en Linares entre el 17 y el 21 de septiembre.

La pareja, que pertenece al Club de Cueca Arturo Prat de Punta Arenas, destacó el esfuerzo, la pasión y los meses de preparación que les permitieron alcanzar el título regional y ahora asumir el desafío de presentarse en una de las instancias más relevantes del folclore chileno.

En la entrevista también participó Sebastián Vásquez, monitor y fundador de la escuela de cueca formativo La Collera, quien imparte clases en modalidad básica y principiante. Además, como delegado del Campeonato Comunal de Cueca Juvenil, busca que cada vez más jóvenes y adultos se acerquen a esta tradición que forma parte de la identidad cultural del país.

Con el inicio de septiembre, el llamado Mes de la Patria, las celebraciones ya comienzan a sentirse en Magallanes. Es tiempo de cuecas, de trajes típicos y de los preparativos para las Fiestas Patrias, donde figuras como Pablo, Paola y Sebastián juegan un rol clave en mantener viva la danza nacional y transmitirla a las nuevas generaciones.



CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL SLEP MAGALLANES CONVOCA A SU TRADICIONAL CAMPEONATO DE CUECA INCLUSIVA

TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE CÁNCER REFUERZA LA COORDINACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA EN MAGALLANES CON FOCO EN EL CÁNCER DE MAMA

CRISTÓBAL VALENZUELA PRESENTÓ EN POLAR COMUNICACIONES DETALLES DEL LIBRO ILUSTRADO “AKÓNINEK”

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES INVITA AL 2° ENCUENTRO FOLCLÓRICO CON PASACALLES Y MUESTRA ARTÍSTICA EN PUNTA ARENAS

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

