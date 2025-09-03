PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, estuvieron presentes Pablo Vargas Ruiz y Paola San Martín González, campeones regionales categoría senior de Magallanes, quienes se preparan para representar a la región en el Campeonato Nacional de Cueca Senior que se desarrollará en Linares entre el 17 y el 21 de septiembre.

La pareja, que pertenece al Club de Cueca Arturo Prat de Punta Arenas, destacó el esfuerzo, la pasión y los meses de preparación que les permitieron alcanzar el título regional y ahora asumir el desafío de presentarse en una de las instancias más relevantes del folclore chileno.

En la entrevista también participó Sebastián Vásquez, monitor y fundador de la escuela de cueca formativo La Collera, quien imparte clases en modalidad básica y principiante. Además, como delegado del Campeonato Comunal de Cueca Juvenil, busca que cada vez más jóvenes y adultos se acerquen a esta tradición que forma parte de la identidad cultural del país.

Con el inicio de septiembre, el llamado Mes de la Patria, las celebraciones ya comienzan a sentirse en Magallanes. Es tiempo de cuecas, de trajes típicos y de los preparativos para las Fiestas Patrias, donde figuras como Pablo, Paola y Sebastián juegan un rol clave en mantener viva la danza nacional y transmitirla a las nuevas generaciones.





​

