Punta Arenas,
4 de septiembre de 2025

AGUAS MAGALLANES LANZA CAMPAÑA "CUIDEMOS LO INVISIBLE, EL ALCANTARILLADO EMPIEZA EN TU CASA"

​Para cuidar una infraestructura crítica de la región:

rejas

Aguas Magallanes anunció que durante este mes iniciará una nueva campaña educativa y preventiva con el objeto de sensibilizar a la comunidad sobre el importante rol y buen uso que requiere la red de alcantarillado. En las localidades donde opera la compañía, el sistema recolecta y transporta más de 32 millones de litros de aguas servidas al día a través de una red de cientos de kilómetros de colectores subterráneos.

¿Por qué es tan importante esta infraestructura? El alcantarillado, que opera las 24 horas del día, los 7 días que la semana tiene la gran misión de proteger la salud pública y el medioambiente, recolectando, transportando y tratando las aguas servidas de nuestros hogares, es decir, todo lo que evacuamos por el lavamanos, lavaplatos, taza del baño, ducha, etc. Solo bastaría imaginar qué pasaría si no contáramos con este esencial servicio para dimensionar su importancia y lo relevante que es cuidarlo y hacer un buen uso. Sin embargo, durante las jornadas de limpieza y mantenimiento que realiza a diario Aguas Magallanes, se evidencian conductas que pueden poner en riesgo su normal funcionamiento. "Más del 40% de las obstrucciones en la red se deben al vertido de elementos no aptos, como toallitas húmedas, restos de comida, pañales, algodón, trapos palos y otros objetos sólidos, además del aceite doméstico u otros que, al ser vertidos al alcantarillado, pueden provocar daños a la infraestructura, graves riesgos innecesarios y generar impactos negativos en el medioambiente", detalló Job Contreras Sáez, subgerente de operaciones de Aguas Magallanes.


ACCIONES Y EDUCACIÓN EN TERRENO
Entre las actividades contempladas en esta campaña, se incluyen charlas con juntas de vecinos, visitas guiadas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, miniferias educativas en colegios y jardines infantiles y una amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE Y LA INVERSIÓN CONTINUA
Aguas Magallanes opera modernas plantas de tratamiento que devuelven el agua de manera amigable al medio ambiente, cumpliendo con exigentes estándares ambientales. Cada año, la compañía destina importantes recursos orientados a renovar colectores, mejorar equipos y fortalecer la operación.
"Cuidar el alcantarillado es una responsabilidad compartida. El aceite doméstico debe llevarse a puntos de acopio habilitados; la basura, como restos de comida o toallitas húmedas, deben ir al contenedor de basura domiciliario; y las canaletas de aguas lluvias no deben conectarse al sistema. Así evitamos rebalses, cuidamos nuestra ciudad y protegemos el medioambiente", destacó Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de la compañía. El mensaje es claro: La taza del baño (inodoro) no es un basurero y el alcantarillado no es para evacuar aceites ni aguas lluvias. Invitamos a la comunidad a visitar nuestras redes sociales, informarse y compartir nuestros mensajes que no tiene otro propósito que cuidar un sistema que también necesita que lo cuidemos", concluyó.


rejas

AGUAS MAGALLANES LANZA CAMPAÑA "CUIDEMOS LO INVISIBLE, EL ALCANTARILLADO EMPIEZA EN TU CASA"

Aguas Magallanes

MINISTRO PARDOW SE REÚNE CON GOBERNADORES DE MAGALLANES Y ANTOFAGASTA POR PROYECTO TRIBUTARIO DE HIDRÓGENO VERDE

​El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que "se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate".

​El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que “se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate”.

ministropardow
nuestrospodcast
idealpuq

DESTACAN DIEZ AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO DEL CENTRO IDEAL EN MAGALLANES

idealpuq

DESTACAN DIEZ AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO DEL CENTRO IDEAL EN MAGALLANES

parejacuecamagallanes

PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

comision libertad condicional

JUEZ DE PUNTA ARENAS JAIME ÁLVAREZ ASTETE FUE NOMBRADO FISCAL JUDICIAL DE LA CORTE DE COYHAIQUE

