4 de septiembre de 2025

SERNAC, SEC Y SEREMI DE SALUD DESARROLLAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA A CENTROS ESTÉTICOS EN PUNTA ARENAS

​"El llamado a las personas consumidoras es a tomar decisiones informadas, evaluar los riesgos y reclamar frente a cualquier irregularidad", señaló el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera.

20250903 Fiscalización Centros de estética (16)

En el marco de los compromisos institucionales, el SERNAC, la SEC y la Seremi de Salud realizaron una fiscalización conjunta al mercado de los Centros de Estética, ubicados en Punta Arenas.

 

Esta acción refleja la coordinación interinstitucional y el compromiso de proteger los derechos de las personas consumidoras, promoviendo un entorno seguro y transparente, donde los servicios ofrecidos cumplan con estándares de calidad y seguridad.

 

El operativo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de normativas sanitarias, de seguridad en instalaciones eléctricas y de gas, prevenir riesgos para las y los consumidores y fomentar prácticas responsables en el sector.

 

En el caso del SERNAC permite -dentro de sus ámbitos de competencia- por ejemplo:

 

       Identificación de la empresa.

       Información veraz y oportuna sobre la Resolución Sanitaria que autoriza el funcionamiento del recinto.

       Información veraz y oportuna sobre los servicios ofrecidos.

       Información básica comercial, en relación a los precios/tarifas e información sobre medios de pagos.

       Seguridad en el consumo sobre los servicios ofrecidos, entre otros.

 

El Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, enfatizó que "el llamado a las personas consumidores es a tomar decisiones de consumo informadas, evaluar los riesgos y reclamar frente a cualquier irregularidad".

 

La Directora Regional de SEC, Fernanda Garrido explicó que "por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, corresponde fiscalizar la vigencia del Sello Verde de la Instalación Interior de Gas que, al ser un Local Comercial tiene obligación de realizar una Inspección Periódica cada 2 años. Además, el buen estado de la Instalación Eléctrica Interior, permite que el uso de equipos eléctricos en los procedimientos estéticos sea seguro para los usuarios."

 

El encargado de la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacias de la Seremi de Salud, Eduardo Castillo, explicó que "ha habido un aumento de establecimientos estéticos, lo que está relacionado con el aumento de nuevas técnicas y procedimientos. Nosotros verificamos que cumplan con la normativa, es decir, que cuenten con autorización de sala de procedimiento, ya sea para técnicas invasivas o no invasivas. Por eso sugerimos a las personas que, antes de acudir a un centro estético, verifiquen que este tenga autorización de la autoridad sanitaria".

Añadió que "en las fiscalizaciones revisamos las instalaciones en general, el equipamiento, los procedimientos que realizan y el personal, que debe estar autorizado para realizar estas acciones. En el caso de los productos, comprobamos que tengan registro del Instituto de Salud Pública y fecha vigente".

Finalmente, indicó que "en general, los establecimientos cumplen con la normativa y los profesionales cuentan con la autorización correspondiente. Sin embargo, el aumento de nuevas tecnologías y técnicas estéticas en el último tiempo es un nuevo desafío para nosotros en poder dar respuesta a esto".

 

 

Recomendaciones al momento de elegir un Centro Estético:

       Verificar que el centro cuente con autorización sanitaria de la SEREMI de Salud.

       Asegurarse de que los procedimientos sean realizados por profesionales calificados.

       Confirmar que los productos utilizados tengan registro sanitario.

       Desconfiar de precios excesivamente bajos y solicitar documentación que acredite el origen de los productos.

Además, recuerda que las complicaciones derivadas de procedimientos mal realizados pueden tener consecuencias irreversibles, tanto físicas como económicas.

 

Ante un problema de un servicio deficiente, las personas pueden ingresar su reclamo directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en la región, las cuales puede revisar en www.sernac.cl/magallanes



DIPUTADO BIANCHI OFICIA AL MINISTRO DE JUSTICIA PARA REVERTIR EL CIERRE DE LA UNIDAD PSIQUIÁTRICA DE LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

​El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que "se definió un cronograma de trabajo claro para lo que resta de gobierno y vamos a tomar varias de las sugerencias que surgieron en el debate".

core01092025

HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA

