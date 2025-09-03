CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL SLEP MAGALLANES CONVOCA A SU TRADICIONAL CAMPEONATO DE CUECA INCLUSIVA

​Hasta el 12 de septiembre hay plazo para la inscripción de las parejas que deseen participar en la competencia de danza nacional que organiza cada año el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel.



La octava versión del “Campeonato de cueca inclusiva Diego Aros” se va a efectuar el día 26 de septiembre en el mismo establecimiento, ubicado en calle Zenteno 256, a partir de las 10 de la mañana.



Podrán participar niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad, pertenecientes a programas PIE de establecimientos educacionales e instituciones que enfoquen su trabajo en dicha población. Las inscripciones se recibirán hasta el viernes 12 de septiembre a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected]



La competencia de cueca inclusiva se va a desarrollar en las siguientes categorías: educación básica primer ciclo, educación básica segundo ciclo, educación media, establecimientos de educación especial hasta 15 años y establecimientos de educación especial 16 años y más. Será requisito para participar que las parejas acudan con vestimenta típica para interpretar la danza nacional.



