LA MAGIA DE LOS CUENTOS BRILLÓ EN EL 5° FESTIVAL DE CUENTACUENTOS SALESIANO

​Con gran alegría y envueltos en la magia de la narración, los días 2 y 3 de septiembre el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano celebró la quinta versión de su Festival de Cuentacuentos, una actividad dirigida a estudiantes de Prekínder a 2° Básico que reunió a diversas escuelas de Puerto Natales en torno a la fantasía y la imaginación.



Durante dos jornadas, personajes como Blanca Nieves y los 7 enanitos, El Flautista de Hamelín, El Conejo Alejo y la Zanahoria Mágica, Los Pitufos, La Ratita Presumida y El Gigante Egoísta, entre muchos otros, dieron vida a un escenario lleno de creatividad, ternura y sonrisas.



Como es tradición en esta casa salesiana, participaron familias, educadores, estudiantes, invitados especiales y el equipo directivo, encabezado por el rector Alex Contreras N., quienes disfrutaron con entusiasmo de cada presentación. Gracias a la transmisión en vivo de Salesianos TV, la experiencia llegó también a toda la comunidad natalina.



La apertura de la primera jornada estuvo a cargo de las estudiantes Geraldine Aguilera, Bárbara Mendoza y Catalina Leiva, mientras que en la segunda jornada un grupo de estudiantes sorprendió con una coreografía inspirada en La Sirenita.



El rector del establecimiento destacó que este festival refleja el sello salesiano de apertura, acogida y trabajo junto a la familia: “Somos una casa que abre sus puertas y acoge con alegría, porque la educación se construye junto a la familia”.

En tanto, la coordinadora de Pastoral, Gricelda Subiabre, subrayó el esfuerzo y talento de los pequeños actores, mientras que la coordinadora de Apoyo, Marisel Chacón, valoró la oportunidad de compartir esta experiencia con otras instituciones educativas de la comuna.



La animación estuvo a cargo de los educadores Daisy Gesell y Gabriel Alvarado en la primera jornada, y de Melissa Contreras y Nicolás González en la segunda.



En esta quinta versión participaron la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins, Escuela Cnl. Santiago Bueras, Escuela Capitán Juan Ladrillero, Escuela de Lenguaje Última Esperanza, Liceo Bicentenario María Mazzarello y el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.



Con espíritu salesiano, el establecimiento felicitó a todos los participantes, familias, educadores y estudiantes que hicieron posible esta actividad, destacando especialmente a los cursos que representaron con tanto cariño a la comunidad educativa.



