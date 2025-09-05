Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

HACIA UNA EDUCACIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL EN EL DISEÑO DE BASES CURRICULARES DE LENGUA Y CULTURA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

​El propósito es generar instancias de dialogo y participación desde la visión de las y los educadores tradicionales, para obtener insumos destinados a la elaboración de una propuesta curricular con pertinencia cultural.

​El jueves 04 de septiembre, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación, UCE, del Ministerio de Educación, se realizó una jornada de trabajo territorial, con el objetivo de hacer un levantamiento curricular que permita diseñar las Bases Curriculares de la asignatura “Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales” desde 7° básico a 2° medio.

 
Viviana Castillo Contreras, coordinadora nacional de la UCE, presente en la instancia señaló que “es un proceso que está recién iniciando, al que le faltan muchas etapas, pero que tiene como parte central el poder trabajar con los pueblos respecto de sus conocimientos lingüísticos y culturales para incorporarlos en esta asignatura”.

 
El propósito es generar instancias de dialogo y participación desde la visión de las y los educadores tradicionales, para obtener insumos destinados a la elaboración de una propuesta curricular con pertinencia cultural.

Actualización de bases curriculares

 
En otro ámbito Viviana Castillo Contreras, explicó que aprovechando la visita a la región ha trabajado con algunos establecimientos, junto a equipos regionales y el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, sobre temas variados de la política curricular, como: las bases de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA, que están en implementación; la actualización del currículum de primero básico a segundo medio y las bases curriculares de la Educación Media Técnico Profesional.

 
Los cambios a las bases curriculares tienen un proceso que está definido por la Ley General de Educación, donde el Ministerio se relaciona con el Consejo Nacional de Educación, un organismo autónomo que cuenta entre sus facultades la de aprobar o hacer observaciones a las propuestas curriculares realizadas por el Ministerio. Este último no tiene la facultad en sí mismo de aprobar el currículum, sino que los cambios se generan en un proceso de diálogo con el Consejo Nacional de Educación.

 
“Nosotros estamos actualmente en ese proceso de conversación con respecto a las bases de primero básico a segundo medio. Ya que el consejo nos formuló observaciones a una primera propuesta. Estamos haciendo los ajustes a esas observaciones y estamos trabajando para reingresarlas para que el consejo las vuelva a evaluar. Este es un proceso, por tanto, iterativo y esas iteraciones tienen tiempos y plazos que están definidos en la ley”, indicó la coordinadora nacional de la UCE.

 
Por tanto, las bases curriculares actuales siguen vigentes en el sistema para el año 2026 y cuando exista un cambio en esta materia, será comunicado oportunamente por el Ministerio de Educación, realizando distintas acciones para que sean difundidas, conocidas y apropiadas.

Base Naval Antártica _Capitán Arturo Prat_ con los emblemas del Programa Embajadores Antárticos

MIEMBROS DE LA ARMADA DE CHILE EXPUSIERON EN EL XXV ENCUENTRO DE HISTORIADORES ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS Y IX FORO DE EDUCACIÓN ANTÁRTICA

RÍO GALLEGOS LANZÓ TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL CON ATRACTIVOS DESCUENTOS PARA TURISTAS CHILENOS

La iniciativa binacional junto a la Municipalidad de Punta Arenas contempla beneficios en hotelería, gastronomía y turismo para quienes viajen a la ciudad argentina

La iniciativa binacional junto a la Municipalidad de Punta Arenas contempla beneficios en hotelería, gastronomía y turismo para quienes viajen a la ciudad argentina

GOBIERNO REGIONAL SE SUMA A 38ª VERSIÓN DE “LAS JORNADAS” CON ÉNFASIS EN EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS

GOBIERNO REGIONAL SE SUMA A 38ª VERSIÓN DE “LAS JORNADAS” CON ÉNFASIS EN EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS

Seminario 2024 - Magallanes Puerto Sostenible (2)

ANTÁRTICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y TRANSPORTE DE CARGA DE PROYECTOS MARCARÁN SEMINARIO ORGANIZADO POR MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

​PATAGONIA LASER: UNA EMPRESA FAMILIAR QUE SUPO REINVENTARSE

