SENADOR KARIM BIANCHI CONFIRMA QUE OPCIÓN DE QUE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES CONSTRUYA UN CUARTEL EN PORVENIR ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA DE CONCRETARSE

​El senador Karim Bianchi se reunió con altos mandos de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de que se instale un cuartel en Porvenir con el fin de fortalecer la seguridad en todos los puntos de la Región de Magallanes.



En dicho encuentro, desde la institución confirmaron que ya se encuentran realizando las tratativas para que se les entregue un terreno donde eventualmente podría construirse y que una vez tengan el espacio definido, podrían comenzar el levantamiento del futuro edificio.



El senador Bianchi valoró la acción y señaló que "hemos consultado por esta imperiosa necesidad que tiene la comuna de Porvenir de contar con un cuartel de la PDI, producto de la creciente inseguridad que hay en el país, por lo que estamos contento que avance esta iniciativa y esperamos que pronto se haga realidad."



En tanto, el prefecto Erick Menay ratificó que "por instrucción del señor Director General se ha posibilitado la apertura de contar con presencia policial permanente en Porvenir, así que ya estamos realizando las gestiones para conseguir el terreno donde se levantará este cuartel para extender el servicio a esa zona tan austral y maximizar la seguridad de carácter investigativo y de control migratorio."



