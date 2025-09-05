Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL EN MUESTRA FOLCLÓRICA NACIONAL

​"Los de la Patagonia" viajaron hasta Olmué a presentar un cuadro folclórico gaucho de la zona, iniciativa que fue ovacionada por los asistentes.

Hasta Olmué viajó una delegación de 11 funcionarios y funcionarias del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, para participar en el XVI encuentro nacional de funcionarios de reinserción que anualmente llevan a cabo la realización de una muestra folclórica. Este año, el evento institucional se puso en marcha en la localidad de Olmué, en el recinto "El Patagual", zona huasa por excelencia.

Esta muestra nacional, que reúne la participación de funcionarios y funcionarias de todas las regiones del país, se inició hace varios años, en el seno del exsename que, al instalarse el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, se optó por retomarla y preservar una de las actividades institucionales de mayor significado dentro de este servicio público.

Las y los funcionarios de la región de Magallanes, que cumplen labores en el Centro de Cumplimiento Juvenil ubicado en Río de los Ciervos, se organizaron durante más de un mes para conformar la agrupación "Los de la Patagonia", elaborando además los trajes típicos, la planificación del viaje y el ensayo de las coreografías del cuadro a presentar. Esta vez, la agrupación incluyó a funcionarios activos, quedando abierta la posibilidad de ir sumando también a quienes ya se acogieron a retiro en la institución.

"Los de la Patagonia" presentaron una muestra de lo mejor del folclor gaucho de Magallanes, con la indumentaria típica de la zona austral, lo que permitió mostrar la cultura de nuestra región, con el objetivo de preservar también nuestras costumbres y reconocer las diferentes manifestaciones folclóricas tanto de esta zona como del resto del país.

El director del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, destacó la participación de funcionarios y funcionarias en esta muestra folclórica. "Instancias como estas abren espacios de sana convivencia, fomentan la identidad cultural y el trabajo en equipo entre los funcionarios. La música y el folclore son herramientas que promueven la participación y el intercambio cultural entre los funcionarios de todo el país, por lo que felicitamos a las y los funcionarios del centro IP IRC LAE IP, por el desafío asumido y el profesionalismo que impusieron a su presentación".

En lo inmediato, "Los de la Patagonia" fueron invitados a participar en un encuentro nacional de folclor de funcionarios de la salud que se llevará a cabo el 9 de septiembre en el teatro Municipal. Y el próximo 13 de septiembre, participarán del Cuecazo que prepara la ANEF Magallanes en la calle Roca para celebrar las fiestas patrias.



HACIA UNA EDUCACIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL EN EL DISEÑO DE BASES CURRICULARES DE LENGUA Y CULTURA DE PUEBLOS ORIGINARIOS

RÍO GALLEGOS LANZÓ TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL CON ATRACTIVOS DESCUENTOS PARA TURISTAS CHILENOS

La iniciativa binacional junto a la Municipalidad de Punta Arenas contempla beneficios en hotelería, gastronomía y turismo para quienes viajen a la ciudad argentina

La iniciativa binacional junto a la Municipalidad de Punta Arenas contempla beneficios en hotelería, gastronomía y turismo para quienes viajen a la ciudad argentina

GOBIERNO REGIONAL SE SUMA A 38ª VERSIÓN DE “LAS JORNADAS” CON ÉNFASIS EN EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS

GOBIERNO REGIONAL SE SUMA A 38ª VERSIÓN DE "LAS JORNADAS" CON ÉNFASIS EN EL FUTURO CENTRO DE REHABILITACIÓN EN PUERTO WILLIAMS

ANTÁRTICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y TRANSPORTE DE CARGA DE PROYECTOS MARCARÁN SEMINARIO ORGANIZADO POR MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

​PATAGONIA LASER: UNA EMPRESA FAMILIAR QUE SUPO REINVENTARSE

