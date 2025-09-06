Punta Arenas,
6 de septiembre de 2025

MINISTRO DE ECONOMÍA VALORA SENTENCIA DEL TC SOBRE PROYECTO DE PERMISOS SECTORIALES: “QUEDA EN CONDICIONES PARA SER PROMULGADO Y PUBLICADO”

Tribunal Constitucional. ​

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales está a un paso de su promulgación tras la revisión del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que cumple con la normativa de la Constitución vigente. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

La revisión del TC era un proceso clave, ya que la iniciativa contiene normas propias de ley orgánica constitucional. Superada esta etapa, el Congreso aún debe remitir el oficio correspondiente y a partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 10 días para la promulgación de la ley. Posteriormente, deberá tomar razón la Contraloría General de la República (CGR) y, una vez cumplido este acto, se abre un nuevo plazo de 5 días para su publicación en el Diario Oficial, gestión que recae en la cartera de Economía.

El ministro Álvaro García destacó este paso clave: “El Tribunal Constitucional terminó de revisar el proyecto de permisos sectoriales, el cual ahora queda en condiciones para ser promulgado y publicado. En el Ministerio estamos preparados para esta nueva etapa que viene que es la implementación de la normativa, estamos adelantando trabajo para cumplir con nuestro objetivo de que la Ley de permisos quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar el impulso a la inversión, pilar fundamental del crecimiento”.

El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el aparato público, al reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

El Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ha sido fruto de un trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad más ágil, moderna y eficiente, que facilite el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

El Tribunal Constitucional publicó la sentencia sobre el proyecto despachado por el Congreso el pasado 1 de julio, que busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, determinando que se ajusta a la Constitución Política de la República.


Principales Soluciones del Proyecto:

·        Normas mínimas de tramitación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.

·        Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estas THA están sujetas a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

·        Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma SUPER como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

·        Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. También impulsa mesas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

·        Modificaciones a leyes sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía y DOM.


AVANZA LA LEY DEL RECICLAJE: CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA DECRETO PARA PILAS Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Aguas Magallanes

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


Lancha-científica-Karpuj-de-fondo-refugio-Risopatrón-INACH__-en-caleta-Coppermine-isla-Robert-H

LA ANTÁRTICA AL DESNUDO: EL PRIMER ISAES EN LATINOAMÉRICA

LA ANTÁRTICA AL DESNUDO: EL PRIMER ISAES EN LATINOAMÉRICA

SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

SUBSECRETARIA DE DDHH REAFIRMÓ COMPROMISO FRENTE A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y LA TRATA DE PERSONAS

ministropardow

MINISTRO PARDOW SE REÚNE CON GOBERNADORES DE MAGALLANES Y ANTOFAGASTA POR PROYECTO TRIBUTARIO DE HIDRÓGENO VERDE

