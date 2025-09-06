CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR PARTICIPA EN IMPORTANTE FORO DE CRUCEROS EN BRASIL

El presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, participó el pasado 3 de septiembre en la séptima edición del Foro de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) Brasil, desarrollado en Brasilia, representando a Chile en este importante encuentro de la industria de cruceros en Sudamérica.

El evento reunió a autoridades, representantes del sector privado, operadores portuarios, expertos y ejecutivos de las principales líneas de cruceros, con el fin de discutir el presente y futuro de esta industria, su crecimiento sostenible, el impacto económico y el desarrollo de destinos turísticos, consolidándose como un espacio de diálogo clave para analizar el crecimiento de esta actividad en la región.

Esta edición contó con la presencia especial del presidente y director ejecutivo de CLIA Global, Charles “Bud” Darr; quien dio inicio al foro. Además, participaron importantes ejecutivos del sector, como Dario Rustico de Costa Cruceros; Adrian Ursilli de MSC Cruceros; Estela Farina de Norwegian Cruise Line; André Pousada de Royal Caribbean Group; y Marco Ferraz de CLIA Sudamérica.

El presidente de CLIA Sudamérica, Marco Ferraz, valoró la presencia del presidente de la Corporación de Puertos del Conosur en esta instancia: “Sostuvimos una reunión muy importante con Charles “Bud” Darr, donde pudimos conversar sobre Chile; el FAMTOUR que está organizando la Corporación en conjunto con CLIA en ese país; y analizar cómo las compañías de cruceros pueden invertir más y generar nuevas rutas en los distintos países de Sudamérica”.

Por su parte, el presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, señaló que “como Corporación estamos muy contentos de haber participado en este foro, en el cual pudimos escuchar las ponencias de distintos actores asociados a esta industria, tanto del sector público como privado. Nuestro propósito es fomentar la industria de cruceros en nuestro país porque creemos que ésta tiene un gran valor en el encadenamiento productivo, especialmente para el sector turístico de las ciudades donde llegan estas naves”.

“En este evento tuvimos la oportunidad de participar en una reunión privada con el presidente y director ejecutivo de CLIA Global y con el presidente de CLIA Sudamérica, en la cual le dimos a conocer los ejes estratégicos de nuestra organización y la necesidad de fomentar nuevos destinos y fortalecer los existentes. Por otro lado, expusimos nuestro plan de trabajo, en el cual está contemplado el desarrollo de un FAMTOUR que busca familiarizar a los tomadores de decisiones de las navieras de cruceros con nuestro país, especialmente a los que tienen relación con los destinos. Actualmente estamos trabajando en la organización de esta actividad y seguiremos desarrollando otras áreas para continuar incrementando la industria de cruceros en Chile”, expresó Mancilla.

La Corporación de Puertos del Conosur es una organización público- privada, sin fines de lucro, que agrupa a las empresas portuarias públicas de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas; y los concesionarios Terminal Pacífico Sur (TPS) y Terminal Portuario de Valparaíso S.A. (TPVSA). También está integrada por las agencias navieras Inchcape Shipping Services, A.J. Broom y B&M Agencia Marítima SPA; el operador turístico DMC Chile y la empresa OXXEAN Puerto Chacabuco.



