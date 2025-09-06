Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de septiembre de 2025

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR PARTICIPA EN IMPORTANTE FORO DE CRUCEROS EN BRASIL

​ ​ Presidente de la entidad representó a Chile en el 7° Foro de CLIA realizado en la capital brasileña. ​

WhatsApp Image 2025-09-03 at 15

El presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, participó el pasado 3 de septiembre en la séptima edición del Foro de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) Brasil, desarrollado en Brasilia, representando a Chile en este importante encuentro de la industria de cruceros en Sudamérica.

El evento reunió a autoridades, representantes del sector privado, operadores portuarios, expertos y ejecutivos de las principales líneas de cruceros, con el fin de discutir el presente y futuro de esta industria, su crecimiento sostenible, el impacto económico y el desarrollo de destinos turísticos, consolidándose como un espacio de diálogo clave para analizar el crecimiento de esta actividad en la región.

Esta edición contó con la presencia especial del presidente y director ejecutivo de CLIA Global, Charles “Bud” Darr; quien dio inicio al foro. Además, participaron importantes ejecutivos del sector, como Dario Rustico de Costa Cruceros; Adrian Ursilli de MSC Cruceros; Estela Farina de Norwegian Cruise Line; André Pousada de Royal Caribbean Group; y Marco Ferraz de CLIA Sudamérica.

El presidente de CLIA Sudamérica, Marco Ferraz, valoró la presencia del presidente de la Corporación de Puertos del Conosur en esta instancia: “Sostuvimos una reunión muy importante con Charles “Bud” Darr, donde pudimos conversar sobre Chile; el FAMTOUR que está organizando la Corporación en conjunto con CLIA en ese país; y analizar cómo las compañías de cruceros pueden invertir más y generar nuevas rutas en los distintos países de Sudamérica”.

Por su parte, el presidente de la Corporación de Puertos del Conosur, Juan Marcos Mancilla, señaló que “como Corporación estamos muy contentos de haber participado en este foro, en el cual pudimos escuchar las ponencias de distintos actores asociados a esta industria, tanto del sector público como privado. Nuestro propósito es fomentar la industria de cruceros en nuestro país porque creemos que ésta tiene un gran valor en el encadenamiento productivo, especialmente para el sector turístico de las ciudades donde llegan estas naves”.

“En este evento tuvimos la oportunidad de participar en una reunión privada con el presidente y director ejecutivo de CLIA Global y con el presidente de CLIA Sudamérica, en la cual le dimos a conocer los ejes estratégicos de nuestra organización y la necesidad de fomentar nuevos destinos y fortalecer los existentes. Por otro lado, expusimos nuestro plan de trabajo, en el cual está contemplado el desarrollo de un FAMTOUR que busca familiarizar a los tomadores de decisiones de las navieras de cruceros con nuestro país, especialmente a los que tienen relación con los destinos. Actualmente estamos trabajando en la organización de esta actividad y seguiremos desarrollando otras áreas para continuar incrementando la industria de cruceros en Chile”, expresó Mancilla.

La Corporación de Puertos del Conosur es una organización público- privada, sin fines de lucro, que agrupa a las empresas portuarias públicas de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas; y los concesionarios Terminal Pacífico Sur (TPS) y Terminal Portuario de Valparaíso S.A. (TPVSA). También está integrada por las agencias navieras Inchcape Shipping Services, A.J. Broom y B&M Agencia Marítima SPA; el operador turístico DMC Chile y la empresa OXXEAN Puerto Chacabuco.


Seatrade 03_rec

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR FORTALECE SU MEMBRESÍA CON LA INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS SOCIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

Leer Más

La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


Torres del Paine 2
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-09-03 at 11

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON 350 MILLONES DE INVERSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Torres del Paine 2

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
javieramurales

NUEVO FONDEMA PARA MAGALLANES: DIPUTADA MORALES LLAMA A QUE INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE NO SEA SOLO PARA EXPORTACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.