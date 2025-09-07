Punta Arenas,
7 de septiembre de 2025

CAJA 18 INAUGURÓ NUEVA SUCURSAL EN PUNTA ARENAS

Desde ahora, los afiliados de Magallanes podrán recibir atención de primer nivel en el centro cívico de la ciudad austral. ​

Caja de Compensación 18 de septiembre, que este mes celebra sus 56 años, conmemora la fecha con un hito para sus afiliados en la Región de Magallanes, ya que inauguró una nueva sede en la ciudad de Punta Arenas.

Desde algunas semanas, la que fue elegida la Mejor Caja de Compensación con el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes PROCALIDAD 2025, entrega su atención siempre cercana a los magallánicos en Presidente Federico Errázuriz 867, en una sede mucho más moderna, mejor ubicada y también con un espacio más amigable para recibir con comodidad a los afiliados.

Como en todas las sucursales existentes desde Arica a Punta Arenas, en esta recién inaugurada serán atendidos todos los afiliados, sin discriminación arbitraria, para que puedan realizar todos los trámites que necesiten, desde reembolsos médicos, pago de licencias, acceso a créditos sociales, canje de Puntos Dorados, afiliación de pensionados y consulta y cobro de bonos, entre otras acciones.

Esta nueva dependencia reemplaza a la anterior, ubicada en una galería que no ofrecía visibilidad y era muy pequeña para la gran cantidad de afiliados a Caja 18 que existen en la capital magallánica.


CLAUDIO NAREA REPASARÁ ÉXITOS DE LOS PRISIONEROS ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

ENAP CREA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS

Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales