CAJA 18 INAUGURÓ NUEVA SUCURSAL EN PUNTA ARENAS

Caja de Compensación 18 de septiembre, que este mes celebra sus 56 años, conmemora la fecha con un hito para sus afiliados en la Región de Magallanes, ya que inauguró una nueva sede en la ciudad de Punta Arenas.

Desde algunas semanas, la que fue elegida la Mejor Caja de Compensación con el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes PROCALIDAD 2025, entrega su atención siempre cercana a los magallánicos en Presidente Federico Errázuriz 867, en una sede mucho más moderna, mejor ubicada y también con un espacio más amigable para recibir con comodidad a los afiliados.

Como en todas las sucursales existentes desde Arica a Punta Arenas, en esta recién inaugurada serán atendidos todos los afiliados, sin discriminación arbitraria, para que puedan realizar todos los trámites que necesiten, desde reembolsos médicos, pago de licencias, acceso a créditos sociales, canje de Puntos Dorados, afiliación de pensionados y consulta y cobro de bonos, entre otras acciones.

Esta nueva dependencia reemplaza a la anterior, ubicada en una galería que no ofrecía visibilidad y era muy pequeña para la gran cantidad de afiliados a Caja 18 que existen en la capital magallánica.

