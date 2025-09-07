ESTUDIANTES DE PORVENIR PROTAGONIZARON FERIA DE ARTES

“Relatos del Arte, desde el territorio Austral”. Así se denominó la feria efectuada el reciente jueves en la comuna de Porvenir y que reunió obras de estudiantes de la escuela Bernardo O’Higgins, el liceo Hernando de Magallanes y el colegio María Auxiliadora.

El espacio de exhibición, organizado por la Mesa de Educación Artística de Magallanes, tuvo como propósito visibilizar talleres, proyectos y procesos de educación artística que alumnas y alumnos, junto a sus profesores, llevan a cabo en la capital de la provincia de Tierra del Fuego.

“Nace desde los diálogos de nuestro Territorio, donde las niñeces están en el centro, donde podemos identificar y ver los trabajos; cuáles han sido los procesos artísticos que han vivido en la ciudad de Porvenir. Se hace acá porque descentralizar es un eje central del Ministerio de las Culturas”, sostuvo el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, respecto de la segunda edición de la feria estudiantil.

El evento, destinado a las artes de la visualidad, se llevó a cabo en dependencias de Centro de Formación Técnica Magallanes y consideró, además, la participación de la Biblioteca Pública de Porvenir; la presentación de Cristóbal Carnes y Daria González, pareja de cueca del liceo Hernando de Magallanes; la interpretación de Joaquín Gutiérrez, estudiante del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes (UMAG) y residente de la isla; la actuación del elenco de música medieval Sur Canoris de Casa Azul del Arte; la muestra de trabajos de Aula Liquen del colectivo Liquenlab, y la intervención del escritor e ilustrador nacional, Fabián Rivas.

“Me parece bien y muy divertida. Y bastante bien para los niños. Se pueden divertir. Lo que mostramos son dibujos, por ejemplo, lo que yo hice con acuarelas”, dijo Romina, de la escuela Bernardo O’Higgins.

Mientras que Matilda, también de la escuela Bernardo O’Higgins, valoró la iniciativa. “Esta feria para mí me pareció muy increíble, porque me encanta el arte. Yo me inspiro en él. Y si el arte no existe, yo tampoco. El arte para mí es un deseo. Me encanta el arte. Nunca lo he dejado. Mi sueño de siempre es ser artista”, recalcó.

“La verdad que estoy, pero más que agradecido. Supercontento de poder mostrar el trabajo que ocurre al interior de las aulas de cada escuela. Agradecer la oportunidad que nos da la seremía de Educación y la seremi de las Culturas. Realmente necesitamos estos espacios”, comentó el profesor de artes de la escuela Bernardo O’Higgins, Víctor Barría.

La feria estudiantil “Relatos del Arte, desde el territorio Austral”, forma parte del plan anual de trabajo de la Mesa de Educación Artística de Magallanes.





​



​



​

