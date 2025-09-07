Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES DE PORVENIR PROTAGONIZARON FERIA DE ARTES

Espacio de exhibición, organizado por la Mesa de Educación Artística de Magallanes. ​

FERIA PORVENIR ESTUDIANTES

“Relatos del Arte, desde el territorio Austral”. Así se denominó la feria efectuada el reciente jueves en la comuna de Porvenir y que reunió obras de estudiantes de la escuela Bernardo O’Higgins, el liceo Hernando de Magallanes y el colegio María Auxiliadora.

 

El espacio de exhibición, organizado por la Mesa de Educación Artística de Magallanes, tuvo como propósito visibilizar talleres, proyectos y procesos de educación artística que alumnas y alumnos, junto a sus profesores, llevan a cabo en la capital de la provincia de Tierra del Fuego.

 

“Nace desde los diálogos de nuestro Territorio, donde las niñeces están en el centro, donde podemos identificar y ver los trabajos; cuáles han sido los procesos artísticos que han vivido en la ciudad de Porvenir. Se hace acá porque descentralizar es un eje central del Ministerio de las Culturas”, sostuvo el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, respecto de la segunda edición de la feria estudiantil.

 

El evento, destinado a las artes de la visualidad, se llevó a cabo en dependencias de Centro de Formación Técnica Magallanes y consideró, además, la participación de la Biblioteca Pública de Porvenir; la presentación de Cristóbal Carnes y Daria González, pareja de cueca del liceo Hernando de Magallanes; la interpretación de Joaquín Gutiérrez, estudiante del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes (UMAG) y residente de la isla; la actuación del elenco de música medieval Sur Canoris de Casa Azul del Arte; la muestra de trabajos de Aula Liquen del colectivo Liquenlab, y la intervención del escritor e ilustrador nacional, Fabián Rivas.

 

“Me parece bien y muy divertida. Y bastante bien para los niños. Se pueden divertir. Lo que mostramos son dibujos, por ejemplo, lo que yo hice con acuarelas”, dijo Romina, de la escuela Bernardo O’Higgins.

 

Mientras que Matilda, también de la escuela Bernardo O’Higgins, valoró la iniciativa. “Esta feria para mí me pareció muy increíble, porque me encanta el arte. Yo me inspiro en él. Y si el arte no existe, yo tampoco. El arte para mí es un deseo. Me encanta el arte. Nunca lo he dejado. Mi sueño de siempre es ser artista”, recalcó.

 

“La verdad que estoy, pero más que agradecido. Supercontento de poder mostrar el trabajo que ocurre al interior de las aulas de cada escuela. Agradecer la oportunidad que nos da la seremía de Educación y la seremi de las Culturas. Realmente necesitamos estos espacios”, comentó el profesor de artes de la escuela Bernardo O’Higgins, Víctor Barría.

 

La feria estudiantil “Relatos del Arte, desde el territorio Austral”, forma parte del plan anual de trabajo de la Mesa de Educación Artística de Magallanes.





Archivo presentaciones

OBRA QUE REIVINDICA LA MEMORIA SELK'NAM ATERRIZA EN PORVENIR Y PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


1000275030
nuestrospodcast
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ZARPE TRES PUENTES

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.