CON E-COMBUSTIBLES DE HIF: LA PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP CORRIÓ TODA LA TEMPORADA Y CULMINÓ EN MONZA CON DELEGACIÓN CHILENA

Durante el campeonato —que se corrió en ocho circuitos europeos entre mayo y septiembre— los Porsche 911 GT3 Cup fueron impulsados por e-Combustibles elaborados a partir de energía eólica en el extremo sur de Chile, demostrando que esta alternativa puede utilizarse en cualquier vehículo sin modificar motores ni infraestructura existente.

Una delegación de colaboradores de HIF viajo especialmente a Monza para participar de este hito y ver cómo su trabajo diario pone en marcha esta carrera de autos deportivos. Cesar Norton, CEO y Clara Bowman, COO, tuvieron el honor de entregar la copa al piloto ganador, dando cierre a la temporada. La presencia de la empresa refuerza que los e-Combustibles de Chile son una solución real para la transición energética global.

"Que toda una temporada internacional se haya corrido con e-Combustibles fabricados en Magallanes es un motivo de orgullo. Junto a nuestro socio Porsche, estamos mostrando al mundo que existen soluciones reales y disponibles hoy para avanzar en la transición energética" aseguró Norton.

Esta es la segunda vez en la historia del campeonato, creado en 1993, que toda la temporada se disputa con e-Combustibles.

La planta HIF Haru Oni en Magallanes, inaugurada en diciembre de 2022, ha permitido exportar e-Combustibles para competencias internacionales como la Porsche Mobil 1 Supercup, y su experiencia es la base de los futuros proyectos a gran escala que HIF desarrolla en Chile, Estados Unidos, Uruguay, Australia y Brasil.

