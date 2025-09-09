EDELMAG FUE PARTE DE LA FERIA VOCACIONAL EN PUERTO WILLIAMS

​En la ciudad más austral del mundo estuvo presente un equipo de EDELMAG, encabezado por Karen Gallardo, Analista de Planificación y Control de Generación quien viajó desde Punta Arenas, junto a Anselmo Garrido, encargado de Distribución en Puerto Williams, formaron parte de la Feria “Ruta Vocacional Austral” organizada por la Delegación Provincial Antártica en conjunto con el Liceo Donald McIntyre Griffiths.



“Tuvimos la oportunidad de compartir con estudiantes de distintas edades, cada uno con una visión propia sobre su futuro y sobre lo que conocen de nuestra empresa. Les mostramos la diversidad de profesionales que conforman nuestro equipo, transmitiendo la importancia del trabajo multidisciplinario para avanzar en el desarrollo de energías más limpias y nuevas tecnologías”, declaró Karen Gallardo.



Durante la iniciativa, los alumnos recibieron folletos e información de la empresa, como así también, pudieron resolver dudas y consultas con respecto a las labores y proyectos que realiza EDELMAG en Puerto Williams.



En la instancia, también estuvo presente la Universidad de Chile, la Universidad de Los Lagos, la Universidad Bernardo O’Higgins, CFT Magallanes, PDI, entre otras instituciones. Además, se destacó que asistieron más de 140 estudiantes entre séptimo básico y cuarto medio.



De esta manera, se reforzó el compromiso de la Empresa Eléctrica de Magallanes con la descentralización y con la educación en la región, especialmente en comunidades aisladas donde las oportunidades de orientación profesional son clave para canalizar el talento local hacia industrias sostenibles.





