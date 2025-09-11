UN PASO HACIA LA EQUIDAD: LA REPOSICIÓN DEL CECOSF RÍO SECO FORTALECERÁ LA SALUD DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

​Las organizaciones sociales del sector norte de Punta Arenas queremos compartir nuestra profunda alegría y agradecimiento al Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, por aprobar en la 25ª Sesión Ordinaria CORE el financiamiento de la iniciativa “Reposición CECOSF Río Seco, Punta Arenas”, por un monto de M$ 3.710.798.



Agradecemos de corazón a cada consejera y consejero regional que levantó la mano a favor de este proyecto. Su decisión significa mucho más que un voto: es una señal de compromiso con nuestras familias y un paso concreto para mejorar la salud y la vida cotidiana en un sector que por años ha sido olvidado.



La entrada de nuestra comuna, que reúne a las comunidades de Tres Puentes, Barranco Amarillo, Barrio Industrial, Pampa Alegre, Río Seco, Calafate, Loteo Vrsalovic, Loteo Varillas, Rebenque, Ojo Bueno, Villa Kon Aiken, ve en este proyecto una oportunidad para crecer con más dignidad, contando con un espacio de salud moderno, cercano y humano. Nuestro CECOSF Río Seco es mucho más que un centro de atención primaria: es un lugar donde a diario, se cuida, se acompaña, se educa y lo más importante es que se construye comunidad.



Al mismo tiempo, lamentamos el voto de rechazo de los consejeros de la Provincia Antártica Chilena. Entendemos y solidarizamos con las necesidades de sus habitantes, pero creemos que la forma de hacer comunidad no es negarnos el pan entre nosotros. Nuestro mayor desafío es seguir exigiendo a las autoridades que trabajen y respondan con el mismo compromiso en todos los rincones de esta aislada región, avanzando juntos en las mejoras estructurales que todas y todos merecemos, para que ningún habitante de nuestra tierra quede se sienta excluido ni mucho menos olvidado.



Hoy sentimos esperanza. Esta aprobación nos demuestra que cuando las voces de la comunidad se escuchan y se valoran, es posible avanzar hacia una ciudad más justa y equitativa.



Queremos también expresar un especial agradecimiento a todo el equipo del CECOSF de Río Seco, quienes desde sus inicios han desarrollado una labor cercana, comprometida y de gran vocación de servicio. Con este proyecto no solo se mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, sino también las condiciones laborales de quienes, día a día, se esfuerzan y entregan con dedicación una atención digna y humana a cada habitante de nuestra comunidad.



Gracias, de todo corazón, a quienes hicieron posible este logro y recordaron que, en ese rincón históricamente olvidado por el Estado y sus autoridades, existe un grupo importante de personas que no son solo un número al momento de evaluar cifras, sino vecinas y vecinos que día a día trabajan y sueñan con hacer de Punta Arenas un mejor lugar para vivir, crecer y seguir construyendo comunidad.



COSOC de CESCOF de Rio Seco. Agrupación de mujeres, “caminando hacia el futuro”.

Junta de Vecinos de Barranco Amarillo Vecinas/os del sector de Pampa Alegre.

Junta de Vecinos de Rio Seco.



