UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

Hasta la Población Manuel Chaparro llegó el alcalde de la comuna, acompañado por profesionales de la Dirección de Obras Municipales, para verificar en terreno los avances de la nueva sede social del sector. La obra, financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), alcanzó esta semana un 60% de avance y contempla la construcción de un moderno edificio de dos pisos con 311,37 m².

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el progreso de las obras: "Es un diseño que va a ser muy bonito, acogedor pero moderno. Lo importante es que estamos entregando un espacio a nuestros vecinos de este sector tan tradicional de nuestra ciudad. Es una inversión de más de 600 millones de pesos que incluye salas multiuso, oficinas distribuidas en dos plantas y un diseño de vanguardia".

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que esta sede forma parte de un plan más amplio de mejoramiento de infraestructura social: "Ya hemos intervenido cinco sedes y esta será la sexta. Además, proyectamos dos más próximamente".

En cuanto a los plazos, Saldivia indicó que se espera entregar la sede a finales de enero: "Debería estar lista el 30 de enero. Esperamos la posibilidad de avanzar un poco más rápido y quizás entregarla un poco antes, pero la idea es que finalicemos la obra con un buen estándar y un alto nivel de terminación y calidad".

Finalmente, el alcalde Radonich destacó que la sede contará con sillas, escritorios y mesas de reunión, además de calefacción central y un completo sistema de seguridad que incluye alarmas, sensores de humo, cámaras de vigilancia y kits de emergencia eléctrica.

