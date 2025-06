CRÍTICA A LA CULTURA REGULATORIA: ECONOMISTA CARLOS MLADINIC ADVIERTE QUE EN CHILE “TIENDE A HABER ESTA INTENCIÓN MÁS DE FONDO DE QUE LAS COSAS NO SE HAGAN A QUE SE HAGAN BIEN”

En una entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista y exministro Carlos Mladinic Alonso abordó diversos temas de interés regional y nacional, desde relaciones bilaterales con Argentina hasta el futuro de Magallanes y las barreras regulatorias para el desarrollo industrial en Chile.

Sobre la reciente intención de autoridades en Chubut de cobrar peaje a transportistas chilenos, Mladinic señaló que “pasa cada cierto tiempo, no me preocupa que pase cierto tiempo en medida que no se concreta, siempre ha sido así, no se concreta porque se respetan los acuerdos que se tienen con Argentina, no solo de integración comercial sino también un convenio de integración física que costó mucho negociar”. También remarcó que “Argentina durante muchos años y todavía está en una situación fiscal muy compleja, destinar recursos a infraestructura pública es muy difícil”.

En el ámbito del desarrollo portuario, fue crítico con una lógica que, a su juicio, ha fracasado históricamente: “el pensar al revés ha sido el fracaso en todos los países, el pensar que haya un puerto grande van a llegar los buques, no es así, la necesidad genera la demanda”.

Consultado sobre ideas de independencia para la región de Magallanes, Mladinic fue enfático: “no tiene mucho sentido tratar de hacer muchos países chicos, uno debiera pensar en una integración de Chile más eficiente”. Destacó el potencial energético de la región: “Magallanes es una región rica en lo que el mundo necesita hoy, energía, energía limpia, tenemos la posibilidad de ocupar los vientos de la región para la producción de energía limpia”. También subrayó el rol del mar para el desarrollo económico: “Magallanes debiera ser una potencia acuícola mucho mayor de lo que es ahora”.

Al referirse a la cultura regulatoria chilena, apuntó a ciertos problemas estructurales: “se perdió el objeto final de muchas regulaciones, el objeto es lograr que las cosas se hagan cumpliendo estándares, eso me parece bien, el punto tiene que estar con ese objeto”. Criticó la “permisología” y la tendencia a trabar los proyectos industriales: “tiende a haber esta intención más de fondo de que las cosas no se hagan a que se hagan bien”.

En relación con los desafíos del hidrógeno verde y otras apuestas industriales, advirtió que “es probable que en algunos proyectos no existan las condiciones para llevarlos a cabo”, citando un caso en el norte del país cerca de un observatorio: “no vamos a sacar un negocio para poner otro negocio... eso hay que respetarlo y verlo, llegar a acuerdos”.

Mladinic cerró con un llamado a facilitar el desarrollo de inversiones en zonas con alto potencial productivo: “tenemos producción, tenemos que permitir que se facilite que estas inversiones se desarrollen”.

​