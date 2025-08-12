Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

TABSA Y GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD SELLAN ACUERDO DE APOYO A PILOTOS CHILENOS

​El certamen se correrá este fin de semana entre Río Grande y Porvenir en Tierra del Fuego

tabsagph
Como una forma de reafirmar el compromiso de TABSA con la realización del rally Gran Premio de la Hermandad (GPH), hoy la empresa formalizó la entrega de pasajes liberados para los pilotos que participarán de la 50va versión de este tradicional certamen deportivo que une a la Patagonia chilena y argentina.

Así lo destacó Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA quien explicó que el aporte de la empresa "consiste en el apoyo para nuestros corredores regionales, son 35 corredores que estamos apoyando quienes quedarán exentos de pago en el cruce de Primera Angostura quienes también podrán viajar con sus carros de arrastre".
El ejecutivo dijo que, adicionalmente, la empresa extenderá el horario de cruce en Primera Angostura el 14 y 15 de agosto, hasta las 02.00 AM, como una forma de facilitar el traslado de los pilotos, sus equipos técnicos y familiares, "en sintonía con la extensión del horario fronterizo en San Sebastián".

El destacado piloto regional, Jacob Masle, dijo que es "un orgullo poder representar a nuestra ciudad" y que siempre compite con el propósito de ocupar el primer lugar. "Para todos los competidores, el apoyo de TABSA es muy importante y eso se agradece".

Iván Cárdenas, Presidente de Adelfa, en tanto representó el agradecimiento de los pilotos con la empresa destacando que el GPH es "único en el mundo". "Se le agradece un montón a TABSA, es un tremendo apoyo para los pilotos. Hoy viajar a Río Grande es complicado, hay un costo importante de cruce, de combustible, entonces se les agradece a TABSA que el año pasado también hizo un aporte importante", destacó Cárdenas.

Este año el GPH cuenta con 198 competidores inscritos, 58 de los cuales son chilenos, repartidos en siete categorías.


tabsa127

TABSA RENUEVA CONVENIO CON CLUB DE LEONES PARA RESPALDAR JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Aguas Magallanes

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR EL DELITO DE ACOSO SEXUAL

​El imputado de 61 años tiene antecedentes policiales por delitos de similares características, entre ellos, ofensa al pudor y grooming.

pdipuq
gobiernorutascaminones

GOBIERNO AVANZA EN SOLUCIONES PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES Y EL ESTADO DE LAS RUTAS EN PUERTO NATALES

GM 1

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA VIVIR EL IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

museoyagan

MUSEO YAGÁN USI FINALIZA EXITOSO TALLER AUDIOVISUAL PARA NIÑECES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

31c502c9-da83-4462-a65d-9a01170988b3

PDI INVESTIGA ROBO CON VIOLENCIA Y APUÑALAMIENTO DE LA VÍCTIMA EN LA POBLACIÓN LAS VERTIENTES

logobn (1)
logopolartv
radiow (1)
