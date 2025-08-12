TABSA Y GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD SELLAN ACUERDO DE APOYO A PILOTOS CHILENOS

Como una forma de reafirmar el compromiso de TABSA con la realización del rally Gran Premio de la Hermandad (GPH), hoy la empresa formalizó la entrega de pasajes liberados para los pilotos que participarán de la 50va versión de este tradicional certamen deportivo que une a la Patagonia chilena y argentina.

Así lo destacó Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA quien explicó que el aporte de la empresa "consiste en el apoyo para nuestros corredores regionales, son 35 corredores que estamos apoyando quienes quedarán exentos de pago en el cruce de Primera Angostura quienes también podrán viajar con sus carros de arrastre".

El ejecutivo dijo que, adicionalmente, la empresa extenderá el horario de cruce en Primera Angostura el 14 y 15 de agosto, hasta las 02.00 AM, como una forma de facilitar el traslado de los pilotos, sus equipos técnicos y familiares, "en sintonía con la extensión del horario fronterizo en San Sebastián".

El destacado piloto regional, Jacob Masle, dijo que es "un orgullo poder representar a nuestra ciudad" y que siempre compite con el propósito de ocupar el primer lugar. "Para todos los competidores, el apoyo de TABSA es muy importante y eso se agradece".

Iván Cárdenas, Presidente de Adelfa, en tanto representó el agradecimiento de los pilotos con la empresa destacando que el GPH es "único en el mundo". "Se le agradece un montón a TABSA, es un tremendo apoyo para los pilotos. Hoy viajar a Río Grande es complicado, hay un costo importante de cruce, de combustible, entonces se les agradece a TABSA que el año pasado también hizo un aporte importante", destacó Cárdenas.

Este año el GPH cuenta con 198 competidores inscritos, 58 de los cuales son chilenos, repartidos en siete categorías.

