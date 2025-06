TERCERA ZONA NAVAL CONMEMORÓ 207 AÑOS DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL: “NAVEGANDO HACIA EL FUTURO”

​Desde el año 1992, el 26 de junio se conmemora el Día de la Marina Mercante Nacional, instancia en donde se reconoce la importancia de estos hombres de mar, que muchas veces en silencio y a pesar de la adversidad, son fundamentales en el desarrollo y proyección de Chile, ratificando la vocación marítima y de qué manera estas rutas son fundamentales para nuestra nación y el mundo.



“Altiva gesta de audaces hombres formó la gama de los mercantes, cruzaron mares con valentía sin tener noches, tardes ni días. Cruzando mares, ríos, canales, uniendo pueblos e ideales, servir a Chile el gran anhelo llevar su nombre al mundo entero”, inmortales palabras escritas por Arturo Márquez Soto en el himno de la Marina Mercante Nacional, lo cual es una síntesis de un espíritu bravo que día a día opera en nuestros mares y las rutas marítimas del mundo.



Desarrollándose una ceremonia conmemorativa en dependencias de la Empresa Portuaria Austral de Punta Arenas, ocasión encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo, contando con la presencia del Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González, y el Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, además de representantes de la industria portuaria y agencias de naves, ocasión en donde se reconoció el aporte de la Marina Mercante Nacional en sus 207 años de historia, se impusieron condecoraciones por años efectivos de embarco a tripulantes y oficiales, se entregaron reconocimientos especiales a personal de la industria marítima y portuaria, destacando además actos destacados al servicio marítimo por personal perteneciente a la Marina Mercante Nacional.





Origen e impulsos de la Marina Mercante Nacional





En su discurso el Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, destacó que “Nuestra Marina Mercante, tiene su origen en la visión de Bernardo O´Higgins, la cual se materializó con el otorgamiento de la primera patente comercial para la operación de una nave mercante, la fragata “Gertrudis de la Fortuna”, el 26 de junio de 1818”.



Desde su origen, la Marina Mercante Nacional y la Autoridad Marítima han estado vinculadas, en donde el rol del Capitán Juan José Tortel, primer Capitán de Puerto de Valparaíso, fue fundamental para establecer el control del tráfico marítimo y diferentes labores en los puertos, entre otras resguardando la seguridad y la iluminación de estos.







Los antecedentes documentales disponibles, dan cuenta de la preocupación de O´Higgins de la proyección de una Marina Mercante, realizando las consultas pertinentes a los secretarios de Estados vinculados para fomentar está importante iniciativa, tarea que se vería proyectada en el tiempo y tendría un impulso renovado con la intervención de Diego Portales, quién como ministro de Estado, confirmó la necesidad de contar con una política de desarrolla basado en la Marina Mercante Nacional y propició las medidas para su fomento como fueron el cabotaje exclusivo y propiedad nacional de los buques, junto a sus tripulaciones y mandos formados por chilenos.



Es de esta manera, que la Marina Mercante Nacional ha sido crucial en el desarrollo de Chile, proyectando su economía y capacidad de transporte a distintos rincones del mundo, en donde postulados como el de Jean Gustave Courcelle-Seneuil, notable intelectual avecindado en Chile y profesor de la Universidad de Chile en la década de 1840, vieron concretado en base al libre intercambio de productos en los puertos.







Navegando hacia el futuro





A 207 años del inició de esta historia, la Marina Mercante Nacional ha cambiado en tecnología, leyes y reglamentos, pero manteniendo la importante tarea de “llevar el nombre de Chile al mundo entero”, en un contexto dinámico pero en donde las rutas marítimas han consolidado su importancia.



Como ha señalado el Capitán de Altamar Guillermo Alfaro, “nuestro país es eminentemente marítimo, algo que no se reconoce lamentablemente, pues las ciudades muchas veces miran hacia el cerro más que hacia el mar”, recalcando que “independiente de las cosas que sucedan, los cambios que se originen en nuestro país, es necesario la Marina Mercante, teniendo presente que más del 80% del comercio internacional se realiza a través del mar”.



La Región de Magallanes y Antártica Chilena, no es ajena a la intensa labor que realiza la Marina Mercante Nacional, en donde importantes rutas marítimas son fundamentales para su tránsito, existiendo una importante presencia de la Autoridad Marítima con Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto, Alcaldías de Mar, una densa red de Ayudas a la Navegación, entre otros esfuerzos que son fundamentales para la seguridad y control del tráfico marítimo.













Piloto Primero Luis Pardo:

ejemplo de entrega y salvaguarda de la vida humana en el mar



De igual manera, es en estas latitudes que se forjó y pasó a la historia uno de los marinos mercantes más importantes de nuestra Patria, el Piloto Primero Luis Pardo Villalón, quién rescató a los miembros de la expedición Imperial Transantártica en 1916, siendo recordado en el himno de la Marina Mercante Nacional “Piloto Pardo viril y enhiesto, estás presente en el pensamiento, seguir tu ruta, seguir tu ejemplo”, recordándonos el importante rol que las diferentes naves y tripulaciones han cumplido en casos de operaciones de búsqueda y salvamento marítimo.



Entrega de condecoraciones por años de embarco efectivo



En el marco de la ceremonia se realizó la imposición de condecoraciones por años efectivos de embarco, tanto en el grado de tripulantes como oficiales.



Siendo condecorados por 10 años efectivo de embarco los tripulantes Juan Bustamante, Edio Muñoz y Rubencio Cárcamo; y por 15 años el tripulante Hernán Miranda.



Fue impuesta la condecoración por 10 años efectivos de embarco en el grado de oficial a Andrés Cárdenas y Esteban Figueroa; así como 25 años al oficial Juan Scabini.



Reconocimientos especiales por contribución al desarrollo de la industria marítima y portuaria



En el marco de esta importante conmemoración, fueron reconocidos en forma especial a personal que se destacó durante su trayectoria en su contribución a la industria marítima portuaria, ocasión en donde fueron destacados Leonardo Cartex, Gerente General de DAP Mares, así como Micheal Nielsen, Agente Zonal de SOMARCO, quienes recibieron un diploma especial en reconocimiento a su trayectoria.



Acciones destacadas en el

aniversario 207 de la Marina Mercante Nacional



En el marco de la conmemoración, se realizó un reconocimiento especial a acciones destacadas en situaciones de emergencia en el mar.



En este contexto, se destacó el accionar del Capitán de la Lancha de Embarque de Prácticos “Kaitek”, Germán Soto Anguita, siendo reconocido por sus maniobras en ayuda al Yate “Doblón”, el que se encontraba garreando frente a la calte de pescadores Barranco Amarillo, en un contexto en donde las condiciones meteorológicas adversas no le permitieron concretar el apoyo, la Autoridad Marítima destacó en la dotación del “Kaitek” el espíritu de apoyo, compromiso y supervigilancia del yate que termino varado en el borde costero, sin presentar un peligro para la navegación ni la vida humana en el mar.



De igual manera fue destacado el Patrón de Nave Menor de la Barcaza “Doña Valeria”, Oscar Hermosilla, quién junto a su dotación prestaron apoyo durante la emergencia de la Lancha a Motor “Aries II”, que al zarpar para capear mal tiempo, quedó sin gobierno y a la deriva, aguantando sólo con las máquinas, sin poder desplazarse por sus propios medios a zona segura, por lo que la barcaza se mantuvo apoyando a la lancha a su costado hasta que se encontrara fuera de peligro.



Siendo estos algunos ejemplos de actos de entrega y valentía, en donde los miembros de la Marina Mercante Nacional aportan a la salvaguarda de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino.







