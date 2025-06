LA TERCERA ZONA NAVAL DESEMBARCO EN THE BRITISH SCHOOL DE PUNTA ARENAS

Este 30 de mayo, en el marco de tareas de difusión del Mes del Mar 2025, servidores navales de la Tercera Zona Naval participaron de una

jornada de difusión organizada en The British School de Punta Arenas, ocasión en donde compartieron con los miembros de la comunidad

educativa.



La instancia contó con la presentación de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, entregando sus marciales acordes que encantaron aestudiantes y docentes., bailando y aplaudiendo cada una de las piezas musicales seleccionadas por los hábiles Infantes de Marina Músicos, no dejando a nadie indiferente durante la presentación.



Paralelamente, se dispuso una muestra estática por parte del Destacamento de Infantería Nº 4 “Cochrane”, el Grupo Aeronaval Sur y

la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, en donde los estudiantes pudieron conocer parte de las diferentes tareas realizadas, como

desminado humanitario, equipamiento, balsas de supervivencia, así como tareas y responsabilidades de la Policía Marítima.

​

También los estudiantes pudieron conocer algunas técnicas de defensa personal, instancia dirigida por instructores de artes marciales del

Destacamento de Infantería de Marina Nº 4 “Cochrane”, conociendo los protocolos y medidas de seguridad, pudieron observar parte de algunas técnicas, las cuales sorprendieron por su rapidez y agilidad.

​

El Teniente Primero Matías Torres, dotación del ATF 60 “Lientur”, comentó que “esta actividad es organizada por la Tercera Zona Naval,

con el objetivo de dar a conocer a la comunidad parte de nuestras labores y de igual manera difundir la conciencia marítima nacional,

especialmente conociendo las labores de unidades y reparticiones que desarrollan diferentes labores a lo largo y ancho de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

​

​Por otro lado, Daniela Alvarado miembro del cuerpo directivo The British School de Punta Arenas, mencionó que “estamos muy contentos de recibir a la Armada de Chile, dado que esta instancia permite un acercamiento entre la institución y nuestros estudiantes, en donde

estos pueden conocer sus labores y responsabilidades, así como el funcionamiento y tareas de la Armada de Chile”.



La actividad contó con la animada participación de los estudiantes, quienes pudieron compartir con los servidores navales, conocer parte

de su experiencia y motivaciones, así como su equipamiento y significado de sus emblemas, realizando consultas y conociendo parte

de la labor de la Armada de Chile en el resguardo de nuestro mar en la jurisdicción de la Tercera Zona Naval.







​