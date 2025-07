ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA ADVIERTE SOBRE EFECTOS NEGATIVOS DE ELIMINAR LA UF "SI LOS BANCOS VAN A TENER QUE ASUMIR ESTE RIESGO DE LA INFLACION ... EN ALGUN LADO LO VAN A TENER QUE REFLEJAR"

​Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó la propuesta de algunos parlamentarios oficialistas de eliminar la Unidad de Fomento (UF), advirtiendo sobre las consecuencias que podría traer esta medida para el sistema financiero y el mercado inmobiliario del país.



Correa explicó que la UF es "una indexación de la moneda, es un indicador que se crea para que el peso se indexe a la inflación". Recordó que esta fue creada en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva por el entonces ministro Andrés Zaldívar, con el objetivo de "darle estabilidad y justamente que no se produzca estas diferencias indeseables en contratos crediticios".



El economista también detalló que durante el gobierno militar, en 1975, la UF pasó de actualizarse cada tres meses a tener un ajuste diario, mecanismo que se mantiene hasta hoy siendo actualmente actualizado por el Banco Central.



Correa subrayó que “la UF permitió darle estabilidad a este mercado”, especialmente en lo relacionado con los créditos hipotecarios, dado que “al tener la banca las instituciones financieras una certeza respecto al valor de la moneda, los contratos se hacen en UF; por tanto siempre el valor es real, no hay pérdida de valor”.



Asimismo, advirtió que una eventual eliminación de la UF, en el actual contexto de inflación y bajo dinamismo del mercado inmobiliario, agravaría la situación: “si le vienes a meter eso de eliminar la UF (para el mercado inmobiliario) es mucho peor porque los bancos tendrán que asumir el riesgo inflacionario”, y enfatizó que “si los bancos van a tener que asumir este riesgo de la inflación, en algún lado lo van a tener que reflejar, que puede ser por tasas de interés mucho más altas”.



En su intervención, también aludió al impacto que tuvieron los retiros de fondos previsionales: “destruyeron el mercado, hoy día tenemos el mercado inmobiliario parado, hoy día la gente no accede a los préstamos porque justamente por la inflación y por todo esto, los créditos entraron a exigir mayores ingresos”.



Finalmente, Correa calificó la UF como “un instrumento, un indicador muy útil”, defendiendo su rol como herramienta clave para dar certidumbre y estabilidad al sistema económico nacional.







​