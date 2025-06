EN LA REGIÓN DE MAGALLANES: PROGRAMA +MC (MÁS MUJERES CIENTÍFICAS) ESTÁ PRESENTE

Martina Canales (18 años), nació en Linares, pero desde los 10 años vive en Punta Arenas. Egresada del Liceo Luis Alberto Barrera de esa ciudad, reconoce que sus profesores de enseñanza media siempre la alentaron a estudiar ciencias. También, se desafió a sí misma porque “al principio me iba mal, pero de a poco comencé a agarrarle cariño a las materias, sobre todo a Química”.

En marzo de este año entró a Ingeniería (Plan Común) en la Universidad de Magallanes (UMAG). Después podrá optar a una especialidad. “En el caso mío será Química, me encanta estudiarla. Desde chiquitita me gustaron las ciencias, en 1° medio ya me llamaban mucho la atención, pero cuando me cambié de liceo, del Juan Bautista Contardi al Luis Alberto Barrera, estaba indecisa respecto de qué carrera seguir. En 4° medio me metí al plan diferenciado de Química y ahí confirmé que eso era lo que me apasionaba. Llegaba a mi casa, buscaba más y más información, siempre quería saber más” .

Se encantaba con las clases de Química porque no eran sólo teoría, sino que había un espacio formativo práctico muy presente. Además, recuerda que cuando estudiaba en otro liceo, asistió a la charla de un biólogo marino que habló de una bacteria que se había encontrado en ríos y que era capaz de biodegradar plásticos y asegura que su conexión con el tema fue inmediata. “En el futuro quiero investigar en terreno, ir a la Antártica, descubrir algo nuevo, porque al final la ciencia se trata de eso, siempre con el propósito de ayudar al medioambiente y a las personas”, agrega.

El cupo +MC la ayudó mucho porque quedó en lista de espera para Ingeniería. “Fue horrible al principio, pero al revisar la postulación había un segundo resultado, más abajo salía que fui seleccionada con el cupo +MC. Fue bacán (…) Mi recomendación a las niñas que quieren seguir carreras científicas es que se preocupen de sus notas de enseñanza media, es cierto que son disciplinas un poco difíciles, pero no se dejen llevar por los estereotipos de género. Yo sabía que en mi carrera habría más hombres, que la competencia sería constante, porque la universidad es así, pero no se rindan ante las dificultades. Las mujeres podemos con todo y los cupos +MC son fantásticos porque las ayudan a ingresar a carreras donde eso no es fácil. +MC es la mejor oportunidad, a mí me abrió un camino, pude matricularme en la universidad y ahora me toca dar lo mejor de mí”.

Fuente: www.revistadeeducacion.cl



