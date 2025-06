CARLOS ESCAFFI, ASEGURA QUEBRAR EL SISTEMA POLÍTICO POLARIZANTE Y QUE SEGUIRÁ CON SU VIAJE DE FE POR TIERRA DESDE MAGALLANES A TEMUCO, ADEMÁS DE ARICA E IQUIQUE

Pero lo más importante, Escaffi, el “cisne negro”, está convencido que esta iniciativa cívica que partió invisible en septiembre 2024 se constituirá en el próximo gobierno, y será el de los invisibilizados, de los postergados, de los que menos tienen, de los que nadie habla, del Chile profundo, ese que mira con impotencia, rabia y pena.

El postulante a candidato independiente a la presidencia de Chile, Carlos Escaffi, aseguró que a fines de julio dará una sorpresa nacional en cuanto a las firmas requeridas. Además, afirma que recorrerá por tierra desde Magallanes a Temuco, así como también Arica e Iquique, cumpliendo lo ofrecido de recorrer todo Chile con sus propios recursos manteniendo diálogos ciudadanos.

Por otro lado, está convencido de que Chile apostará por un proyecto común, “la señora Panchita se cansó de los enfrentamientos y de las divisionistas derechas e izquierdas”. “Mientras los egos y las ansias de poder ciegan a las fuerzas políticas de siempre, lo que he estado haciendo en estos 9 meses de caminar por más de 3,400 kilómetros por Chile es sintonizar las prioridades y necesidades sociales de Chile, el volver a conectar”. A juicio de Escaffi se ha saturado a la población con ofrecimientos que no logran conectar, no son prioridades y menos necesidades sociales. “El ciudadano necesita que se ordene Chile y ello se haga en razón de prioridades, las que hemos identificado en nuestro caminar (seguridad, migraciones reactivación económica lucha contra la corrupción y calidad como elemento transversal en salud, pensiones y educación).

Escaffi en su aún búsqueda de firmas para inscribir su candidatura señala: “Mi política será la de tolerancia cero a la ineptitud, tolerancia cero a la búsqueda del privilegio, a la relativización de la norma. A la puesta en práctica de una gestión con el principio de la meritocracia, fin al pituto a todo nivel de la administración desde lo más alto de la política a lo más elemental de la administración. No puede ser que un ciudadano tenga que activar un pituto para conseguir una silla de ruedas en Talca, o que le adelanten una hora para un escáner para descartar un cáncer”.

¿Quién es Carlos Escaffi, el hombre que limpiará y ordenará Chile?

Carlos Alberto Escaffi Rubio, 47, casado, 3 hijos, es un retornado, que vuelve a la patria por amor y civismo luego de representar a Chile en el exterior. Titulado en administración y gerencia, magister en ciencias políticas y relaciones internacionales, porteño, nacido y criado en los cerros de Valparaíso, no viene del mundo político, es un chileno hijo del rigor, del trabajo, del esfuerzo, y creyente en la meritocracia, que decidió actuar. Un hombre con la experiencia, formación y determinación para limpiar, restaurar el orden y el respeto en Chile.

