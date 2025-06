CONFLICTO POR COBROS EN LA RUTA 40: GREMIO DE CAMIONEROS CHILENOS RECHAZA PROPUESTA DEL GOBERNADOR DE CHUBUT

​El gobernador de la provincia de Chubut, Argentina, Ignacio Torres, anunció su intención de implementar una tasa de mantenimiento para los camiones de carga —principalmente de origen chileno— que transitan por la Ruta Nacional 40, argumentando que estos vehículos "destrozan esa ruta". La propuesta generó una fuerte reacción del gremio de transportistas chilenos, especialmente desde la región de Magallanes. Rechazo categórico desde Magallanes En conversación con la comunicadora Alejandra Vera Moya, (la Jana), el presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag), Jaime Cárdenas Gallardo, manifestó su rechazo absoluto a la medida impulsada por el gobernador Torres. Según Cárdenas, el tránsito de camiones chilenos por territorio argentino ya está estrictamente regulado y fiscalizado en múltiples puntos, tales como: . Paso fronterizo Cardenal Samoré . Resguardo Rincón . Balanza en Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz) . Paso Integración Austral Acuerdo bilateral vulnerado El dirigente gremial recordó que, según el artículo 21 del acuerdo de transporte terrestre entre Chile y Argentina, no se deben cobrar tasas, aranceles ni comisiones a los transportistas que cruzan temporalmente para unir dos puntos de su propio país. “Chile cumple con este acuerdo: no cobra ningún tipo de gravamen a transportistas argentinos, incluso cuando circulan fuera del horario hábil. No ocurre lo mismo en Argentina, donde los camiones chilenos deben pagar tasas de Migraciones y SENASA tanto al ingresar como al salir”, puntualizó Cárdenas. Fiscalización desigual y trato discriminatorio El presidente de Utramag también denunció la falta de reciprocidad en los controles y el trato desigual entre transportistas de ambos países. Según afirmó, es común ver camiones argentinos circulando con 60, 70 y hasta 80 toneladas de carga hacia Tierra del Fuego sin fiscalización efectiva. “Cuando los fiscalizan, van con sobrepeso, pero las autoridades chilenas igualmente les permiten continuar. En cambio, los camiones chilenos enfrentan controles estrictos y permanentes”, señaló. Frente a esta situación, el gremio exige una fiscalización equitativa y un mayor compromiso del Estado chileno para proteger los intereses de sus transportistas. Urgencia por terminar la Carretera Austral Cárdenas también puso énfasis en una demanda histórica: completar los 380 kilómetros faltantes de la Carretera Austral para que el sur de Chile pueda contar con una conectividad total sin tener que cruzar por rutas argentinas, muchas de ellas en malas condiciones. “Aquí solo faltan voluntades. Llevamos 40 años esperando que se concrete ese proyecto. Invitamos a las autoridades a subirse a un camión y recorrer con nosotros esa ruta. Lo hemos documentado en videos, nos hemos sentado a conversar con diversos gobiernos, pero todo queda en fotos y notas de prensa. Pasan los días, los meses y los años, y la promesa vuelve al olvido”. Nota: Alejandra Vera Moya







