DIPUTADO BIANCHI PRESENTA PROYECTO PARA COMBATIR LAS "NARCOAVIONETAS" MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

​El diputado Carlos Bianchi junto a la Bancada Independientes-PPD, presentó un proyecto de ley que modifica la Ley 16.752 que fija la organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la finalidad de combatir una nueva forma de organización criminal conocida como “narco avionetas”, mediante la creación del Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.



La iniciativa propone que dicho Consejo tendrá como atribuciones establecer un sistema de vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Nacional donde se sienten las bases generales de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública que lo integran, con la finalidad de combatir el crimen organizado y el terrorismo.



Además deberá fijar los procedimientos de actuación para la detección, identificación, interceptación aérea y seguimiento de aeronaves que se deriven de alertas aéreas o vuelos clandestinos; establecer las políticas de intercambio de información en materia de seguridad y protección del Espacio Aéreo Chileno; y emitir un manual para su integración y funcionamiento.



Asimismo, se establece que esta nueva institucionalidad estará compuesta por las más altas autoridades competentes en materia de Seguridad Pública, de Defensa Nacional; de Hacienda; de Transportes y Telecomunicaciones; de Relaciones Exteriores; así como también representantes del Ministerio Público y del Servicio Nacional de Aduanas. Mientras que la más alta autoridad en materia de Aeronáutica Civil, actuará como titular de la Secretaría Técnica del Consejo.



"Somos autores en los últimos meses de dos leyes de la República, una que dice relación con el listado de los pasajeros para que las policías puedan efectivamente tener los datos que las líneas aéreas no estaban entregando; y la última ley que acaba de ser publicada que establece controles biométricos en los 16 aeropuertos que tenemos en Chile", indicó el diputado Bianchi, quien preside la Comisión de Transportes.



El parlamentario explicó que "sin embargo, aún es insuficiente, por lo que hoy día estamos proponiendo la creación de una nueva institucionalidad, donde están diversos ministerios e instituciones como Aduanas, como las Policías, en una coordinación distinta. Además, contempla la aplicación de inteligencia artificial para que en Chile exista un debido control de las aeronaves más pequeñas, narcos, que hoy día libremente transitan por todo Chile".



"Actualmente hay más de cien aeródromos que no tienen hoy día ningún control en nuestro país. Hemos conocido efectivamente en la Región de Magallanes y otros territorios de los traslados de droga. Por eso esta es una materia que debiera preocuparnos, que debiera ojalá el gobierno liderar y ponerle urgencia. La próxima semana vamos a ir donde la Ministra de Defensa para ver de qué manera se puede involucrar no sólo a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sino que también a la Fuerza Aérea y las demás instituciones", recalcó Carlos Bianchi.



En tanto, el Jefe de la Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, sostuvo que "hemos copatrocinado este proyecto de ley del diputado Bianchi que busca proteger los cielos de nuestro país, en especial dar una nueva institucionalidad para el control de los aeródromos privados que existen en Chile, y de esa manera combatir la delincuencia y sobre todo el crimen organizado. Son nuevas formas de criminalidad que están ocurriendo en nuestro país y entendemos que la institucionalidad que existe hasta el día de hoy no da cuenta de este fenómeno".