EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO VENDIERON US$287 MILLONES MEDIANTE NUEVA COMPRA ÁGIL DE MERCADO PÚBLICO EN ENERO-ABRIL DE 2025

​Con los recientes cambios a la Ley de Compras Públicas y la implementación del nuevo procedimiento de Compra Ágil que entraron en vigencia en diciembre del año pasado, las Empresas de Menor Tamaño (EMT) generaron ventas por US$287 millones a través de la Compra Ágil en la plataforma www.mercadopublico.cl entre enero y abril de este año. Esta cifra representa un aumento real de 154% en comparación al mismo período de 2024 a lo que se suma un crecimiento de 22% en el número de EMT que participaron a través de esta modalidad en dicho período, llegando a 22.980 micro y pequeñas empresas.



La nueva Compra Ágil permite a las instituciones del Estado adquirir bienes y servicios por montos de hasta 100 UTM (alrededor de $6,9 millones), ampliando significativamente las oportunidades para las micro y pequeñas empresas. Este procedimiento es más simple, rápido y accesible, lo que ha contribuido a su adopción masiva.



“La Compra Ágil está abriendo exponencialmente nuevos nichos de negocio, ampliando los rubros y entidades que usan este procedimiento más rápido y competitivo para vender al Estado. Hoy a las licitaciones públicas se suman a diario más de 3.000 oportunidades en Compra Ágil en www.mercadopublico.cl donde las micro, pequeñas y medianas empresas pueden participar sin trámites complejos ni exceso de documentación, lo que ahorra tiempo y recursos valiosos”, explica la directora de ChileCompra, Verónica Valle.



Además, a partir del recién pasado jueves 12 de junio, la plataforma de Mercado Público incorporó nuevos procedimientos de contratación como parte del tercer hito en la implementación de la Ley N°21.634 que moderniza las compras públicas. Estos son: Contratos para la Innovación, Diálogo Competitivo de Innovación, la Plataforma de Economía Circular y la Subasta Inversa Electrónica.



La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que “estas nuevas reformas fortalecen la innovación, la sustentabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que se suma al fortalecimiento de la probidad y de los estándares anticorrupción, especialmente con la incorporación de nuevos compradores al sistema de compras públicas, como corporaciones municipales, fundaciones y asociaciones en las que participe de su administración o dirección un organismo de la administración del Estado y reciban transferencias anuales de fondos públicos por 1.500 UTM o más”.



Mayor sustentabilidad, innovación y eficiencia

La puesta en marcha de la Plataforma de Economía Circular —pionera en Latinoamérica— busca facilitar la transferencia de bienes en desuso entre organismos públicos, promoviendo su reutilización de forma sustentable.



La Compra Pública de Innovación (CPI) incorpora dos nuevos procedimientos disponibles en Mercado Público:

Contratos para la Innovación, que permiten financiar investigación y desarrollo de prototipos cuando no existen soluciones disponibles en el mercado.

Diálogo Competitivo de Innovación, que facilita la adaptación de productos o servicios existentes mediante un proceso estructurado de diálogo con proveedores.



“La Compra Pública de Innovación es una herramienta estratégica para abordar problemas complejos del Estado, cuando no existen productos ni servicios posibles de adquirir en el mercado, tiene un gran potencial para fomentar la innovación en el sector privado y la academia para el surgimiento de nuevos productos”, explicó la subsecretaria Berner.



En cuanto a eficiencia, la Subasta Inversa Electrónica es un nuevo procedimiento competitivo para la compra de bienes y servicios estandarizados no disponibles en convenios marco. En este mecanismo, las entidades públicas definen el producto y los proveedores compiten bajando el precio. El oferente con la propuesta más baja se adjudica la compra, lo que permite mayor control de costos al Estado.