HASTA EL 17 DE JUNIO LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS PUEDEN POSTULAR AL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

La Subsecretaría de Educación Parvularia puso a disposición el Fondo de Innovación de la Educación Parvularia (FIEP) 2025, al cual las comunidades educativas pueden postular hasta el 17 de junio.

Siguiendo la línea de potenciar a la Educación Inicial como inicio de la trayectoria educativa, en su octava versión el FIEP financiará proyectos enfocados en el nivel sala cuna, potenciando así la gestión curricular de niñas y niños entre 0 y 1 año y 11 meses, siendo la temática el juego y la ciudadanía en Sala Cuna.

En su edición 2025, cada proyecto seleccionado tendrá un financiamiento de $7.000.000 para implementar iniciativas de potencien los aprendizajes y el bienestar integral, poniendo énfasis en la promoción del juego y la ciudadanía desde los primeros años, reconociendo a niños y niñas como sujetos de derecho. En total, la inversión alcanzará los 350 millones para financiar 50 iniciativas.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, invitó a las comunidades educativas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a postular al FIEP 2025. “Es una interesante oportunidad que brinda el Ministerio de Educación a los jardines infantiles que tienen sala cuna, pudiendo implementar estrategias que permitan el desarrollo de aprendizajes en niñas y niños, con prácticas pedagógicas que promuevan el respeto, la expresión y la participación en su entorno”.

Las comunidades educativas pueden usar como antecedentes los documentos de referencia elaborados por la Subsecretaría de Educación Parvularia, para elaborar un proyecto innovador. Estos proporcionan directrices claves para la planificación e implementación de experiencias educativas que promuevan el derecho al juego y la participación desde los primeros años de vida. Algunos de estos documentos son: Derecho al Juego y a la Participación de la Niñez y Enfoque de Derechos y Participación de la Niñez.

Pueden postular al FIEP 2025 los establecimientos de Educación Parvularia que imparten el nivel Sala Cuna y que reciben financiamiento del Estado con dependencia administrativa de: Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educación Pública, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, y otras personas jurídicas que sean sostenedoras de establecimientos Vía Transferencia de Fondos (VTF).

En sus siete versiones anteriores, el FIEP ha tenido distintos focos, contribuyendo a promover la innovación educativa. En este periodo la inversión total ha alcanzado más de $2.600 millones, impactando en 548 comunidades del primer nivel educativo. Para mayor información visitar el sitio web: https://parvularia.mineduc.cl/FIEP .

