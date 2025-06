"FUE UN PERIODO MUY IMPORTANTE PARA LA CONQUISTA DE DERECHOS LABORALES": CANDIDATA DEL PC JEANNETTE JARA DESTACA SU PASO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara Román, conversó en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, sobre su candidatura, su experiencia como ministra y su visión para el país.

Durante la entrevista, Jara hizo un repaso de su gestión en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, destacando logros como "el alza histórica del salario mínimo", la ley de las 40 horas y el avance de la reforma previsional. “Fueron 3 años de bastantes responsabilidades, logramos avanzar en cosas bien concretas que mejoraron la vida de las personas (...), fue un periodo muy importante para la conquista de derechos laborales, para el avance de la reforma previsional pero también fue difícil porque la política es difícil”, afirmó, subrayando la importancia del diálogo y la tolerancia para alcanzar acuerdos.

Sobre su postulación a La Moneda, comentó que no fue una decisión anticipada pero que la asume con responsabilidad: “Ha sido bien desafiante este periodo de campaña, porque no me había imaginado estar en esta responsabilidad pero lo tomo no solo con seriedad sino también con optimismo, creo que es posible construir un Chile más justo”.

Consultada por el ambiente electoral, Jara se mostró prudente respecto a las encuestas: “Las encuestas son bien volátiles, yo no las veo”, y agregó que lo relevante es “trabajar todos los días para tener buenas primarias, en un ambiente armónico, de respeto entre los que estamos en esta contienda”.

También valoró las primarias de la centroizquierda, contrastándolas con la situación en la derecha: “Se valora mucho la realización de primarias (...) lamento que en la derecha no hayan tenido esa capacidad de ponerse de acuerdo”.

En relación con la descentralización, hizo hincapié en la necesidad de transferir competencias y recursos a las regiones, mencionando específicamente el potencial de Magallanes en áreas como el hidrógeno verde, el turismo antártico y el desarrollo productivo local.

Jara criticó propuestas de seguridad de sus contrincantes de derecha, como Evelyn Matthei o José Antonio Kast, por ser “vacías de contenido” y “poco adecuadas para la realidad que estamos viviendo”. En contraste, defendió medidas concretas como un registro de vehículos de alta gama para combatir el narcotráfico: “Estas propuestas han venido de los mismos territorios y sirven para construir una política pública más conectada con la ciudadanía”.

Rechazó los cuestionamientos sobre su militancia en el Partido Comunista: “Cuando fui ministra en el Congreso Nacional fui capaz de construir acuerdos en los que se convocó a los empresarios de Chile, trabajadores de Chile, a la oposición y oficialismo en el Parlamento (...). No creo en los nunca, la verdad que creo que hay que trabajar duro no más y la gente va a elegir a sus representantes”.

Finalmente, remarcó sus prioridades como candidata: salud pública, acceso a viviendas, transporte regional, crecimiento sustentable y un nuevo enfoque en el salario: “Cambiar el concepto de salario mínimo (...) al salario vital, que es hablar de cuánto cuesta vivir un mes en Chile”.