"ME PARECE QUE TENEMOS UN PEDZE MÁS RAZONABLE”: CORE RODOLFO ARECHETA DESTACA AJUSTES TRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el consejero conversó con la comunidad sobre los recursos adicionales del PEDZE y el reciente informe de Contraloría al Gobierno Regional.



Arecheta explicó que “el PEDZE son recursos adicionales que pueden llegar al gore a través de Subdere para realizar proyectos que por lo general son tan caros que no se podrían hacer de otra manera, por ejemplo pavimentación camino Tierra del Fuego a Onaissin, proyectos muy grandes que no dan para el presupuesto de la región”.

Sobre los retrasos, afirmó: “está condicionado desde el gobierno central que pasen la plata, ¿qué pasó? Efectivamente, durante la tramitación ya había ingresado el PEDZE con más de 80 proyectos, pero faltaba una etapa de participación ciudadana, leímos el reglamento con el Consejero Max Salas e hicimos saber al Consejo”.

Al referirse a las decisiones del gobernador, indicó que “yo le dije al gobernador que hablaría muy bien de su gestión y preocupación sobre el PEDZE, el hacer este proceso de participación ciudadana”.

Asimismo, destacó que “vendrían cambios sustantivos y se habrían bajado algunas iniciativas emblemáticas; es una buena labor reconocer por parte del gobernador que la primera propuesta no era fidedigna con las iniciativas que quiere la región”. Y reflexionó: “por lo menos estas cosas más absurdas que significan muchos recursos parecieran no estar, tenemos que revisar en detalle el plan”. En definitiva, reiteró: “me parece que tenemos un PEDZE más razonable…”.

Informe de Contraloría: críticas y exigencia de orden



El consejero se refirió luego al duro informe emitido por Contraloría, señalando que “hay un desorden absoluto en el GORE cuando se trata del manejo de platas públicas” y añadió que “muchas cosas se hacen a contrato directo o a dedo, eso puede producir un germen de corrupción”.

En relación a las dietas, comentó que “hay un problema, no está normado; yo no considero ético que a un CORE le paguen viajes para ir a la fiesta de la chochoca o de la cerveza, por darte un ejemplo, y esas cosas se dieron en el CORE anterior. Decidimos no pagar este tipo de dietas con este nuevo cuerpo colegiado”. En ese sentido, comentó que ya se aprobó una sesión el lunes para determinar “a qué cosas se puede ir o cuáles no cada consejero, importante dejarlo en un reglamento; los CORE nuevos hemos estado impulsando para que cambie esto… lo que vamos a hacer es reglamentar esto”.

Denunció asimismo que “la Contraloría sacó dos sendos informes plagados de irregularidades que uno termina espantado y constata por qué el Gobierno Regional trabaja tan mal”. Mencionó que “hay platas que no calzan, no hay justificación de horas extras, que han sido pagadas y no tienen justificación, la compra de donativos a distintas autoridades; hay dos por $800.000 que compró el gobernador sin decir quién eran los destinatarios”.

También alertó: “se hacen muchas cosas a trato directo, pasando por alto la concursabilidad” y advirtió sobre una “ilegalidad que a mí más me preocupa… es la utilización de funcionarios del Gobierno Regional para la campaña a gobernador, es un golpe a la democracia… esto es aberrante, es de lo más grave que he visto en el último tiempo”. Comparó el caso con otras irregularidades conocidas, señalando: “uno mira el caso Orrego porque se parecen; lo que señala la Contraloría no son simples especulaciones o hipótesis, lo menciona en términos afirmativos”.

¿Medidas? Posibles acciones legales y administrativas



Consultado sobre posibles acciones, afirmó: “no hemos descartado nada ni opciones administrativas ni legales, ni tampoco hemos descartado solicitar la destitución. El procedimiento nos indica que son 5 votos que nosotros tenemos; podemos solicitar la destitución del gobernador al TER"

Con cautela, concluyó: “nos estamos tomando esto con prudencia, cuando las cosas no se hacen bien puede salir el tiro por otro lado; aquí hay estrategia, estas no son las únicas denuncias de Jorge Flies…pero tenemos todo sobre la mesa”. Finalmente exhortó a la comunidad: “recomendaría a la comunidad que lea los informes, que vean cómo está funcionando su Gobierno Regional”.