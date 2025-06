ESTA SEMANA SE DESARROLLÓ THE ENGLISH DAY EN EL SENIOR SCHOOL Y EN EL JUNIOR SCHOOL EN THE BRITISH SCHOOL

El English Day es una actividad tradicional que se ha celebrado durante más de 10 años en nuestra comunidad educativa, consolidándose como un espacio significativo donde los estudiantes desarrollan su creatividad, habilidades lingüísticas y expresión artística en inglés. Este año, bajo la temática "TBS's Magical Time Machine" para Junior School y "The Cinema Through the Years" para Senior School, quisimos ofrecer un viaje a través del tiempo, explorando distintas épocas mediante la imaginación y el lenguaje. Cabe destacar que, por primera vez, uno de nuestros alumnos propuso la temática, lo cual refleja el creciente protagonismo y participación activa del estudiantado en estas instancias.

Esta celebración busca trabajar de forma transversal, integrando distintas asignaturas y potenciando áreas clave del perfil de la comunidad IB, como ser buen comunicador, reflexivo e indagador. A lo largo del proceso, los estudiantes fortalecen no solo sus habilidades de comunicación en inglés, sino también competencias de gestión personal y trabajo colaborativo, organizando sus tiempos, coordinando roles y responsabilizándose por sus presentaciones. Los docentes realizan un balance integrando objetivos pedagógicos con la temática general, lo que enriquece aún más el proceso de aprendizaje. Participaron más de 600 estudiantes, con propuestas diferenciadas por nivel, adaptando los desafíos a las edades y capacidades de cada grupo. Sin duda, el English Day continúa siendo una oportunidad única para vivir el idioma de manera lúdica, significativa y colaborativa.





​