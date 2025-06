COMANDO TERRITORIAL DE CAROLINA TOHA DE MAGALLANES SE UNIÓ A DESAFÍO NACIONAL "VOLANTEO POR TOHA"

1)

En el Marco de la Actividades del Comando Territorial de Carolina Toha, el Día Miércoles 11-06-2025, se llevó a cabo en la Región de Magallanes, el desafío del Comando Nacional denominado "Volanteo por Toha" a Nivel Nacional.

2)

En la Capital Regional de Punta Arenas y en la Comuna de Puerto Natales de la Provincia de Última Esperanza, se llevaron a efecto tales actividades, siguiendo con los Banderazos y el tradicional Puerta a Puerta, como actividades políticas en esta primera etapa de la Primarias Legales a efectuarse el próximo 29 de Junio del presente año.

3)

El Encargado de Enlace Regional en su calidad de Independiente de los 5 Partidos Políticos Tradicionales que respaldan la candidatura de Carolina Toha en la Lista "Unidad Por Chile", para las Provincias en la XII° Región de Magallanes y Antártica Chilena del Comando Territorial, Héctor Palma Velásquez, está visitando las 4 Provincias y sus 10 Comunas, incluidas las Comunas Rurales para lograr la unidad del "Socialismo Democrático" junto al mundo Independiente del sector Progresista en la Región.

4)

Esto con el fin de lograr la mayor participación ciudadana de los Independientes de la Centro Izquierda moderada en toda la región.

5)

Palma Velásquez, figura importante de lo que fuera la ex Concertación es un convencido que Chile debe volver a al centro de la política y que Chile ya NO resiste un nuevo gobierno de los extremos de ningún sector político, estamos en un punto de no retorno y que más allá de los cuestionamiento que la ciudadanía pudiera tener al actual gobierno, hay que volver a poner a Chile primero sin populismo y con un programa de gobierno con responsabilidad escuchando a todos los sectores del país, pensando siempre en las nuevas generaciones, tenemos un estado que debe ordenarse y limpiarse donde la experiencia junto a la nuevas generaciones entreguen un país consolidado como lo fue en la época de la ex concertación y terminar con el odio y las malas prácticas de la cual la gente hoy está cansada de su clases política de los partidos. la gente quiere ser escuchada y considerada en la toma de decisiones en las políticas públicas, en cada comuna de chile, y magallanes no está exenta de aquellos.

6)

Héctor Palma Velásquez es el hombre fuerte de Carolina Toha para Magallanes, que desde su Independencia genera esa unidad en esta primera etapa de Primarias entre los Partidos Políticos Tradicionales y el Mundo Independiente.